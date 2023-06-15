Начало восстановительных работ на руднике Бестобе
В компании заявили, что принято решение о начале работ по откачке грунтовых вод с шахты.
Для восстановительных работ будут привлечены сотрудники рудника Бестобе, которые находятся в данное время в вынужденном простое по независящим от работодателя причинам.
Компания "Алтыналмас" трудоустроит сотрудников согласно договоренностям, отраженным в протоколах встреч с местными жителями. Выплата заработной платы будет вестись задействованным на восстановительных работах сотрудникам согласно штатному расписанию.
Рудник Бестобе простаивает с июля 2021 года, и все это время происходит естественное затопление шахты грунтовыми водами.
Для запуска производственной площадки в первую очередь необходимо откачать скопившиеся воды. Местом для откачки шахтных вод определено неиспользуемое в данное время хвостохранилище.
Все работы проводятся согласно решениям, отраженным в протоколах встреч населения поселка Бестобе с представителями государственных органов и компании "Алтыналмас".
Партнерский материал