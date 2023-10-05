Роман Скляр посетил рудник в Бестобе

Производственную площадку Бестобе в Акмолинской области посетил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр. Вице-премьер в ходе рабочей поездки ознакомился с ходом восстановительных работ на золотоносном руднике.

В Бестобе полным ходом идет откачка грунтовых вод с рудника, которые скопились за два года вынужденного простоя предприятия, принадлежащему компании "Алтыналмас". О ходе восстановительных работ рассказал Председатель Правления АО "АК Алтыналмас" Баламир Маханов:

"Откачка скопившихся вод началась с 21 августа 2023 года. За этот период откачано 225 тысяч кубических метров воды. Работа идет по плану. На полное осушение шахты уйдет больше года. Что касается трудоустройства, то на предприятии занято 417 человек, из них на ремонтно-восстановительных работах - 329 человек, по мере необходимости будут еще привлечены шахтеры из числа местного населения. Компания заинтересована в социальной и экономической стабильности в регионе".

По информации компании по мере откачки воды и появления доступа к новым горным горизонтам будут дополнительно привлекаться шахтеры из числа местного населения. Для восстановления производства будет задействовано необходимое количество работников с полной оплатой труда. Остальным работникам предлагаются варианты трудоустройства на других производственных площадках компании.

Данный вопрос находится на особом контроле Министерства промышленности и строительства РК.

Далее состоялась встреча с инициативной группой жителей п.Бестобе, которых волновали вопросы дальнейшей судьбы рудника и трудоустройство местных жителей на предприятии. На встрече Баламир Маханов подтвердил, что приоритет в трудоустройстве остается за местным населением.





Фото: primeminister.kz

На встрече отмечено, что Правительство РК поддерживает планы компании по восстановлению рудника и откачке грунтовых вод. Других инвесторов на месторождении Бестобе не будет. Все контролирующие органы и МИО будут оказывать содействие в скорейшем запуске рудника. Самое главное для государства привести предприятие в рабочее состояние, чтобы выплачивать заработную плату и налоги в казну, а также производить золото для страны.

Роман Скляр заявил, что все вопросы в Бестобе решаются в рамках закона. Вице-премьер подчеркнул, что на золотодобывающем руднике ведется жесткая борьба с нелегальным старательством.

В компании отмечают, что "черное старательство" в регионе процветает даже в период вынужденного простоя предприятия. Только за последние полтора года было задержано более 1000 черных старателей, из них 620 повторно. За этот период выявлено 25 незаконных пролазов и 7 нелегальных цехов по переработке золотосодержащего материала.

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