Курсы валют в обменниках Казахстана на 15 июня

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 15 июня 2023 года (на 10:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 450,16 тенге, евро – 486,31 тенге, рубля – 5,35 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 452 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 488 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,32 тенге, продажи – 5,42 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 469,5 тенге, продажи – 474,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 467,5 тенге, продажи – 475,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,27 тенге, продажи – 5,47 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 450 тенге, продажи – 453 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 485 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,28 тенге, продажи – 5,32 тенге. Читайте также Закон по возврату незаконно приобретенных активов отправили в Сенат Курс доллара снова вырос на торгах 14 июня На фондовом рынке США царит оживление: инфляция достигла минимума с марта 2021 года

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