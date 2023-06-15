Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Казахстана на 15 июня

курс валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 15 июня 2023 года (на 10:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 450,16 тенге, евро – 486,31 тенге, рубля – 5,35 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 452 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 488 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,32 тенге, продажи – 5,42 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 469,5 тенге, продажи – 474,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 467,5 тенге, продажи – 475,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,27 тенге, продажи – 5,47 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 450 тенге, продажи – 453 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 485 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,28 тенге, продажи – 5,32 тенге.

Читайте также

Закон по возврату незаконно приобретенных активов отправили в Сенат

Курс доллара снова вырос на торгах 14 июня

На фондовом рынке США царит оживление: инфляция достигла минимума с марта 2021 года

Данияр Кунафин
Нацбанк РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Посадят на 20 суток и лишат прав на 7 лет
Торегали Тореали посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет
Задержание нетрезвого водителя
В Сети появилось видео задержания Торегали Тореали
В семи областях Казахстана синоптики прогнозируют сильную жару
В семи областях Казахстана синоптики прогнозируют сильную жару
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления