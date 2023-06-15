Курсы валют в обменниках Казахстана на 15 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 450,16 тенге, евро – 486,31 тенге, рубля – 5,35 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 452 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 488 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,32 тенге, продажи – 5,42 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 469,5 тенге, продажи – 474,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 467,5 тенге, продажи – 475,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,27 тенге, продажи – 5,47 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 450 тенге, продажи – 453 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 485 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,28 тенге, продажи – 5,32 тенге.