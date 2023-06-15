Казахстанские регбистки стали лучшими на турнире в Португалии
Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер
страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла,
Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".
Казахстанские девушки играли в подгруппе В и в трех проведенных матчах на предварительном этапе доминировали над соперницами с большим счетом. Затем в четвертьфинале был обыгран английский клуб Sketty Hoops – 48:5, далее в полуфинале разгромлен португальский коллектив – 36:5.
Фото: Instagram/drs_kz
А в финальном упорном поединке казахстанские регбистки были сильнее команды Landes sevens (Франция) – 14:12.
Algarve Sevens – престижный международный турнир, организованный в этом году в четвертый раз. С каждым разом все больше сборных и клубов проявляют интерес к нему. В этом году на португальские состязания приехали 60 команд, включая мужчин и женщин.
Это вторая подряд победа казахстанской регбийной дружины в этом месяце. 10 дней назад спортсменки выиграли международный турнир в Голландии.