Казахстанские регбистки выиграли международный турнир в Голландии

Женская сборная Казахстана по регби стала победителем международного турнира Amsterdam Sevens, который завершился в столице Нидерландов, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская женская сборная провела в общей сложности 7 игр и во всех одержала победы. В списке поверженных дружин есть клубы из Латвии и высшего дивизиона Нидерландов. Стоит отметить, что наши девушки в 2022 году также были сильнейшими на данных соревнованиях, тогда в финале была обыграна сборная Польши со счетом 12:7.

Фото: Instagram/drs_kz

Также нужно подчеркнуть, что в 2019 году на этом турнире победил клуб "Алматы", переигравший в финале коллектив из Австралии – "Рэндуик" со счетом 14:12.

Amsterdam Sevens – один из самых престижных турниров в Европе с 50-летней историей, первый из которых прошел в 1972 году. Специфика соревнований заключается в том, что с национальными сборными может участвовать любой профессиональный клуб. Каждая команда сыграет не менее 5 игр.

Женская сборная Казахстана по регби неделю назад стала серебряным призером азиатского первенства-2023, который прошел в Алматы.