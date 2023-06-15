"Наш милый доктор": в Алматы открыли скульптуру легенде театра и кино Юрию Померанцеву

В Алматы состоялось торжественное открытие скульптуры великого артиста Юрия Померанцева. Теперь бронзовая фигура "милого доктора" приветствует у входа Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова. Zakon.kz расскажет, почему легенду театра и кино воссоздали именно в этом образе.

Сотни поклонников творчества Юрия Померанцева волнительно ожидали открытия скульптуры у театра. Аким Алматы Ерболат Досаев прибыл поздравить алматинцев с историческим событием. Он признался, что всегда восхищался талантом великого маэстро.

"С утра у меня приподнятое настроение. В нашем городе происходит значимое событие. Для меня особая честь присутствовать на открытии памятника истинному алматинцу. Юрия Померанцева мы все любим, как нашего милого доктора". Ерболат Досаев, аким Алматы

Фото: Zakon.kz

Градоначальник отметил символическое местоположение скульптуры, ведь в Национальном академическом русском театре драмы имени М. Лермонтова Юрий Померанцев проработал 70 лет.

"Это его родной театр. Юрий Борисович - исключительный пример верности своей профессии и искусству. Он был предан единственной сцене". Ерболат Досаев, аким Алматы

Фото: Zakon.kz

Честь снять полотно с фигуры была предоставлена акиму Алматы Ерболату Досаеву, бизнесмену Нурлану Смагулову и актеру Геннадию Балаеву. Овации не скрывали восторга: перед зрителями вновь предстал великий и народный артист Померанцев. Образ взят из фильма "Наш милый доктор", снятого в 1957 году Шакеном Аймановым. Колоссальную работу по воссозданию персонажа проделал скульптор Нурлан Далбай.

"Изначально была идея показать его в более пожилом возрасте - 98-99 лет. Но когда просмотрел множество архивов, спектаклей в записи, все пропустил через себя, решил, что нужно делать какую-то ассоциацию с нашим милым доктором. Плюс этот тот образ, когда он был полон сил, счастлив, любил свою жену Геру Федоровну, она была ведущей солисткой ГАТОБ имени Абая. Полгода потребовалось на то, чтобы все сделать". Нурлан Далбай, скульптор

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Инициатором проекта стал известный казахстанский бизнесмен Нурлан Смагулов. Он признался, что знакомство с Померанцевым для него стало настоящим открытием в мире искусства. Поэтому идея создания памятника в любимом городе актера - это искренняя благодарность от всех казахстанцев.

"С Юрием Борисовичем я познакомился не только, как зритель драматического театра, но и как современник. Он был на открытии скульптуры Шакена Айманова в 2019 году и сказал там замечательную речь. Вторая встреча моя с ним была более продолжительной. Больше часа мы с ним разговаривали, когда ждали награждения орденами. Он получил Высшую награду от Президента РК, я получил орден "Барыс". Тогда он рассказал о своей жизни, как в 1943 году приехал в Алма-Ату и служил в этом театре. Я влюбился в этого человека, почувствовал в нем старшего брата, друга. И Алматы не был Алматы, если не этот памятник, потому что он так любил этот город, был предан театру, и так много сделал для многих поколений алматинцев". Нурлан Смагулов, бизнесмен

Фото: Zakon.kz

С особой душевной теплотой вспоминает друга и Виктор Александровкий. Он признается, что не сдержал слез, смотря на бронзовую скульптуру: наш милый доктор в очках, в теплом пальто, с зонтом в руке и с книгой "Дон Кихота" Мигеля де Сервантеса. Этот образ так четко передает качества Померанцева, обладавшего чутким юмором, острым умом, колоссальной трудоспособностью и феноменальной памятью.

"Запомнился он мне безумно трогательным, с невероятной памятью. Например, я его спросил, слушал ли он певца Ивана Семеновича Козловского. На что он положительно ответил, добавив: "Это было еще до войны в 1939 году 12 мая в четверг". Не было никакой забывчивости. Нравилось в нем и то, что сегодняшним артистам недоступно, это отношение к профессии. И это он комментировал с пониманием: "А когда им работать над собой, им нужно кормить семью". Его любимый спектакль "Визиты к мистеру Грину", он мне сказал, что есть 26 разных вариантов роли. И все, кто был на этом спектакле это видели, потому что он никогда не повторялся. В этом была его уникальность". Виктор Александровкий, друг Юрия Померанцева

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Мероприятие сопровождали военнослужащие местных органов военного управления Алматы и курсанты военно-инженерного института радиоэлектроники. Присутствовавшие на церемонии открытия артисты театра поблагодарили местные власти за поддержку.

"Я родился в Казахстане, но мы очень много ездим. И мы ощущаем, что отношение к театру и искусству у нас уникальное. Я уже 60 лет работаю в театре, с Юрием Борисовичем прошла вся моя жизнь. Это потрясающий человек, который бы украсил любую лучшую сцену мира. Но он остался здесь, потому что нас поддерживают. Во многих азиатских странах и даже в некоторых российских городах театры распались. У нас театр из года в год только лучше". Геннадий Балаев, актер

Фото: Zakon.kz

Актер театра и кино, режиссер, Юрий Померанцев занимался общественной деятельностью, был депутатом Верховного Совета Казахской ССР. Участник Великой Отечественной войны, награжден медалью "За отвагу", орденом Отечественной войны II степени.

В 2018 году Померанцев получил звание "Қазақстанның Еңбек Ері". Имеет орден Трудового Красного Знамени и два ордена "Знак Почета", кавалер высшего ордена "Отан". На алматинской сцене он начал выступать в 1943 году. Сначала пел в хоре театра оперы и балета имени Абая, потом стал актером ТЮЗа, а с 1954 года – в Русском театре драмы имени Лермонтова. До своего 100-летнего юбилея и 80-летия на сцене Юрий Борисович не дожил один год.

Им было сыграно более 300 ролей, десятки ролей в фильмах, вошедших в золотой фонд советского кинематографа, а также яркие режиссерские работы. В памяти алматинцев легендарный современник навсегда останется как "наш милый доктор".