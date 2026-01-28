#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Скончался казахстанский актер Анатолий Креженчуков

Анатолий Креженчуков, актер, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 16:11 Фото: tl.kz
Ушел из жизни казахстанский актер театра и кино Анатолий Креженчуков. Ему было 75 лет. О смерти стало известно из заявления Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова, сообщает Zakon.kz.

Известно, что артист давно и тяжело болел.

Творческая биография Анатолия Креженчукова началась в 1973 году, когда по окончании актерского факультета Института искусств имени Курмангазы он поступил на службу в Государственный академический русский театр драмы имени Лермонтова. Сразу по зачислении в труппу был назначен на роль Кузьмы Балясникова в спектакле по пьесе А. Арбузова "Сказки старого Арбата".

Более сотни ярких образов воплотил Анатолий Николаевич за 40 с лишним лет служения "русской драме". Это Дон Хуан в "Чудесах преображения" Лопе де Вега, доктор Макаров в "Варварах" М. Горького, Городулин в "На всякого мудреца довольно простоты" А. Островского, Курман Ахметов в "Снегах метельных" И. Щеголихина, Хардейкер в "Скандальных происшествиях с мистером Кэтлом и миссис Мун" Дж. Пристли, генерал де Люмес в "Тиле" Г. Горина, Пыщик в "Вишневом саду" А. Чехова.

Он также был известен по роли доктора Платонова в телесериале "Перекресток".

Помимо этого снимался в фильмах: "Возвращение сына", "Погоня в степи", "Граница", "Земля людей", "Ликвидатор", "Махамбет".

Как отмечают в театре, заслуженного деятеля Казахстана отличала редчайшая работоспособность.

"Его в театре уважали и даже побаивались за принципиальность и требовательность к себе и окружающим. Прямолинейный, порой резкий в суждениях и оценках, Анатолий Николаевич для многих, и в особенности для молодых артистов, был своего рода камертоном, задающим тональность в актерском ансамбле. "Выкладываться" на все сто процентов, без скидок на самочувствие и психоэмоциональное состояние, могут только "рабочие лошадки", соль земли, как говорили про таких артистов, именно на них и держится театр во все времена". Пресс-служба театра

8 января 2026 года не стало казахстанского актера Мурата Бисенбина, исполнившего роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир". Ему было 53 года.

