Новая команда Месси стала самым популярным футбольным клубом США
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К началу трансфера Лионеля Месси в "Интер Майами", который выступает в МЛС (Профессиональная футбольная Лига США), было около миллиона подписчиков в Instagram.
Inter Miami is now the fifth most followed American sports team on Instagram 📱— ESPN FC (@ESPNFC) June 13, 2023
1️⃣ Warriors 30.6M
2️⃣ Lakers 22.8M
3️⃣ Cavaliers 15.7M
4️⃣ Bulls 9.7M
5️⃣ Inter Miami 8M pic.twitter.com/J7CnrKpXf9
А после выхода новости о перехода аргентинского нападающего, за несколько часов прибавилось примерно 1,3 млн человек. И к данному часу, численность людей у страницы "Интер Майами" стало более 8 млн читателей.
Фото: Instagram/leomessi
Теперь, по данному показателю "Интер Майами" располагается на пятом месте среди всех американских спортивных клубов, где лидирует баскетбольный клуб "Голден Стэйт" (30,6 млн подписчиков). Далее идет еще три коллектива НБА – "Лос-Анджелес Лейкерс" (22,8 млн), "Кливленд Кавальерз" (15,7 млн) и "Чикаго Булз" (9,7 млн).
Новость о переходе Лионеля Месси из французского "ПСЖ" в клуб Дэвида Бэкхема "Интер Майами" вышла в новости мировых лент 8 июня.