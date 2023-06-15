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Новая команда Месси стала самым популярным футбольным клубом США

Футбол Переход Интер Майами Фото: Instagram/leomessi
После перехода аргентинского форварда Лионеля Месси в американскую футбольную команду "Интер Майами" количество подписчиков данного коллектива в Инстаграм перевалило за 8 млн человек. Клуб вошел в список топ-5 американского спорта и уступает лишь лучшим командам НБА, сообщает Zakon.kz.

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К началу трансфера Лионеля Месси в "Интер Майами", который выступает в МЛС (Профессиональная футбольная Лига США), было около миллиона подписчиков в Instagram.

А после выхода новости о перехода аргентинского нападающего, за несколько часов прибавилось примерно 1,3 млн человек. И к данному часу, численность людей у страницы "Интер Майами" стало более 8 млн читателей.

Футбол Переход Игрока

Фото: Instagram/leomessi

Теперь, по данному показателю "Интер Майами" располагается на пятом месте среди всех американских спортивных клубов, где лидирует баскетбольный клуб "Голден Стэйт" (30,6 млн подписчиков). Далее идет еще три коллектива НБА – "Лос-Анджелес Лейкерс" (22,8 млн), "Кливленд Кавальерз" (15,7 млн) и "Чикаго Булз" (9,7 млн).

Новость о переходе Лионеля Месси из французского "ПСЖ" в клуб Дэвида Бэкхема "Интер Майами" вышла в новости мировых лент 8 июня. 

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