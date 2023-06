Новая команда Месси стала самым популярным футбольным клубом США

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK"



К началу трансфера Лионеля Месси в "Интер Майами", который выступает в МЛС (Профессиональная футбольная Лига США), было около миллиона подписчиков в Instagram.

Inter Miami is now the fifth most followed American sports team on Instagram 📱



1️⃣ Warriors 30.6M

2️⃣ Lakers 22.8M

3️⃣ Cavaliers 15.7M

4️⃣ Bulls 9.7M

5️⃣ Inter Miami 8M pic.twitter.com/J7CnrKpXf9