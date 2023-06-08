Месси будет играть в чемпионате США за "Интер Майами"

Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси наконец-то определился с клубом, где продолжит свою карьеру. Новым местом работы 35-летнего игрока будет клуб МЛС "Интер Майами", сообщает Zakon.kz.

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Новость о своем переходе сначала объявил сам футболист в беседе с журналистом Sport.es. Спустя время это известие подтвердил клуб "Интер Майами" из Профессиональной американской футбольной лиги (МЛС), выпустивший специальный ролик в своих соцсетях. Владельцем этой команды является знаменитый в прошлом британский футболист Дэвид Бэкхем.

По сведениям некоторых источников, контракт капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с "Интер Майами" рассчитан на три года. По его условиям Лео может уйти свободным агентом уже после первого сезона за океаном. Официальная презентация Месси запланирована на 1 июля.

Лучший игрок ЧМ-2022 не так давно покинул стены французского "ПСЖ", и с того времени все были в большом ожидании решения, где же он продолжит карьеру. Были три реальных варианта: каталонская "Барселона", клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" и "Интер Майами".

Чемпион мира-2022 Месси остановил свой выбор на американском футболе, где продолжит показывать свое мастерство.