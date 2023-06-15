Какие документы нужны иностранцам для получения вида на жительство в Казахстане

Министерство внутренних дел приказом от 7 июня 2023 года внесло изменения в "Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно внесенным дополнениям, в перечень документов, которые потребуются для получения вида на жительство добавлено ходатайство отраслевого государственного органа, в котором указывается группа занятий Национального классификатора Республики Казахстан (НКЗ), и соответствие требованиям НКЗ (профессия, уровень и специализация навыков, диплом, стаж работы по специализации, уровень квалификации) – для иностранцев, которые соответствуют требованиям перечня востребованных профессий, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок выдачи разрешения на постоянное жительство в Казахстане.

Какие еще документы нужно собрать иностранному гражданину, жалающему оформить ВНЖ

При личном обращении иностранного гражданина к услугодателю и Государственную корпорацию:

заявление-анкета о выдаче разрешения на постоянное проживание в РК; копия и подлинник (для сверки) заграничного паспорта, документ лица без гражданства услугополучателя, срок действия, которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней; документ о подтверждении своей платежеспособности согласно Правилам подтверждения иностранцами и лицами без гражданства, претендующими на получение разрешений на постоянное проживание в РК, своей платежеспособности в период пребывания в РК, либо свидетельствующий наличие оснований для освобождения от подтверждения платежеспособности. Подтверждать платежеспособность не нужно этническим казахам, бывшим соотечественникам, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лицам, имеющим право на приобретение гражданства РК в упрощенном порядке на основании международных договоров, и членам их семей, иностранцам, обладающим востребованными профессиями; документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания (за исключением лиц, имеющих статус беженца в РК, и этнических казахов граждан Китайской Народной Республики, если иное не предусмотрено международными договорами); нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в РК; нотариально заверенный договор с физическим или юридическим лицом (для иностранцев, подтверждающих свою платежеспособность в период пребывания в РК) либо нотариально заверенное заявление физического или юридического лица о предоставлении иностранцу жилища для проживания и постановки на постоянный регистрационный учет на срок не менее 180 календарных дней; справка о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Казахстан; одна фотография размером 35х45 мм; документ об уплате госпошлины;

При оформлении документов за детей и граждан, признанных судом недееспособными, их законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) также нужно предоставить документы, подтверждающие полномочия на представительство.

Расширен перечень оснований для отказа в получении ВНЖ. Иностранный гражданин не получит разрешение на постоянное проживание, если он не прошел дактилоскопическую регистрацию в соответствии с законодательством РК.

Также правила дополнены новым понятием "беженец" – иностранец, который в силу обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой своей страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений, или лицо без гражданства, находящиеся вне страны своего постоянного места жительства или гражданской принадлежности, которые не могут или не желают вернуться в нее вследствие этих опасений.

Приказ вводится в действие 25 июня 2023 года.