Какие документы нужны иностранцам, чтобы оформить вид на жительство

Министр внутренних дел приказом от 15 августа 2023 года внес изменения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточнено, что форма документа о платежеспособности иностранца утверждена приказом МВД РК от 30 июня 2023 года № 531. Ранее такую форму и правила ее получения утверждало Правительство.

Приводим полный перечень документов и сведений, которые истребуют у иностранцев для оформления разрешения на постоянное жительство:

При личном обращении услугополучателя (за детей и граждан, признанных судом недееспособными, их законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) с предоставлением документов, подтверждающих полномочия на представительство) к услугодателю и Государственную корпорацию:

заявление-анкета о выдаче разрешения на постоянное проживание в РК; копия и подлинник (для сверки) заграничного паспорта, документ лица без гражданства услугополучателя, срок действия, которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней; документ о подтверждении своей платежеспособности (о котором мы писали выше), либо свидетельствующий наличие оснований для освобождения от подтверждения платежеспособности; документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства (за исключением лиц, имеющих статус беженца в РК, и этнических казахов граждан Китая, если иное не предусмотрено международными договорами); нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в РК; нотариально заверенный договор с гражданином или юридическим лицом (для услугополучателей, подтверждающих свою платежеспособность в период пребывания в РК) либо нотариально заверенное заявление гражданина или юридического лица о предоставлении заявителю жилища для проживания и постановки на постоянный регистрационный учет на срок не менее 180 календарных дней; справка о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии, заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в РК; одна фотография размером 35х45 мм; документ об уплате государственной пошлины; лица, отвечающие требованиям перечня востребованных профессий, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок выдачи разрешения на постоянное жительство в РК – ходатайство отраслевого государственного органа, с указанием группы занятий Национального классификатора РК (НКЗ), и соответствием требованиям НКЗ (профессия, уровень и специализация навыков, диплом, стаж работы по специализации, уровень квалификации).

Срок действия документов, подтверждающих платежеспособность, отсутствие судимости и заболеваний, запрещающих въезд, не более 180 календарных дней.

Услугополучатель, оформивший гражданство иного государства через дипломатические представительства и консульские учреждения других государств в РК и имеющий постоянную регистрацию в Казахстане, представляет документы, указанные в подпунктах 1), 2), 8), 9).

Услугополучатель, не достигший восемнадцатилетнего возраста, прибывший совместно с родителями, либо с одним из родителей, либо законный представитель (родитель, опекун, попечитель) которого, является гражданином РК либо иностранцем или лицом без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, предоставляет документы, указанные в подпунктах 1), 2), 5), 6), 8), 9), а также: копию и подлинник (для сверки) свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность ребенка не достигшего совершеннолетнего возраста; нотариально заверенное заявление-согласие от второго родителя (обоих родителей), в случае его (их) проживания вне пределов РК.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на казахский либо русский язык. Верность перевода с одного языка на другой, свидетельствует нотариус в соответствии со статьей 80 закона "О нотариате".

Документы и акты, составленные при участии властей иностранных государств или исходящие от этих властей, принимаются к рассмотрению при наличии легализации, в соответствии с пунктом 60 указа президента от 25 апреля 2016 года № 240 "Об утверждении Консульского устава Республики Казахстан", если иное не предусмотрено законодательством РК или международным договором, ратифицированным РК.

В каких случаях иностранцу откажут в получении вида на жительство:

1. В соответствии статьей 19-1 закона "О государственных услугах", в случае:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным Правилами;

отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки.

2. В соответствии со статьей 49 закона "О миграции населения" в выдаче разрешения на постоянное проживание в Казахстане отказывают либо выданное ранее разрешение аннулируют:

незаконно прибывшим, а также преследуемым за совершение преступлений по законодательству стран, выходцами из которых они являются;

освободившимся из мест лишения свободы, ПМЖ которых до осуждения было за пределами РК;

совершившим преступления против человечества;

не предоставившим подтверждения своей платежеспособности в порядке и размерах, определяемых МВД РК, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской ССР или РК, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства РК в упрощенном порядке на основании международных договоров РК, и членов их семей, иностранцев, обладающих востребованными профессиями, перечень которых утверждается уполномоченным органом по вопросам миграции населения;

неоднократно нарушавшим законодательство о правовом положении иностранцев в РК;

разжигающим межнациональную, межконфессиональную и религиозную вражду;

действия которых направлены на насильственное изменение конституционного строя;

выступающим против суверенитета и независимости РК, призывающим к нарушению единства и целостности ее территории;

имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление;

при наличии сведений у органов национальной безопасности об их причастности к экстремизму или террористической деятельности;

представившим подложные документы либо сообщившим о себе заведомо ложные сведения при обращении с ходатайством о разрешении на постоянное проживание в РК или без уважительной причины не представившим необходимые документы в сроки, установленные законодательством РК;

не прошедшим дактилоскопическую регистрацию;

выдворенным в течение 5 лет из РК к моменту выдачи разрешения на постоянное проживание в РК;

если это необходимо для защиты прав и законных интересов граждан РК и других лиц;

получившим разрешение на постоянное проживание и проживающим на территории РК менее 183 календарных дней в пределах любого последовательного 12-месячного периода с даты выдачи разрешения на постоянное проживание;

заключившим брак с гражданами РК, послуживший основанием для получения вида на жительство, в том случае, если этот брак признан недействительным вступившим в законную силу решением суда;

привлеченным к административной ответственности за правонарушение в области миграции населения, налогообложения и трудового законодательства РК;

создающим угрозу интересам национальной безопасности;

имеющим заболевания, являющиеся противопоказанием для въезда в РК;

если они ранее утратили гражданство РК по основаниям, предусмотренным подпунктом 8) части первой статьи 21 закона "О гражданстве Республики Казахстан";

если они ранее лишены гражданства Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным статьей 20-1 закона "О гражданстве Республики Казахстан".

В отношении этнических казахов и членов их семей, лиц без гражданства, признанных таковыми в связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность, либо на основании паспорта СССР образца 1974 года, женщин, подпадающих под действие закона "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о гражданстве замужней женщины", действие подпунктов 15) и 17) не применяется. (Ранее в правилах речь шла о подпунктах 14) и 16).

Приказ вводится в действие 1 сентября 2023 года.