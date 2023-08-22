Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какие документы нужны иностранцам, чтобы оформить вид на жительство

Изменения в перечне документов для получения иностранцами ВНЖ Фото: МВД РК
Министр внутренних дел приказом от 15 августа 2023 года внес изменения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточнено, что форма документа о платежеспособности иностранца утверждена приказом МВД РК от 30 июня 2023 года № 531. Ранее такую форму и правила ее получения утверждало Правительство.

Приводим полный перечень документов и сведений, которые истребуют у иностранцев для оформления разрешения на постоянное жительство:

При личном обращении услугополучателя (за детей и граждан, признанных судом недееспособными, их законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) с предоставлением документов, подтверждающих полномочия на представительство) к услугодателю и Государственную корпорацию:

  1. заявление-анкета о выдаче разрешения на постоянное проживание в РК;
  2. копия и подлинник (для сверки) заграничного паспорта, документ лица без гражданства услугополучателя, срок действия, которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней;
  3. документ о подтверждении своей платежеспособности (о котором мы писали выше), либо свидетельствующий наличие оснований для освобождения от подтверждения платежеспособности;
  4. документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства (за исключением лиц, имеющих статус беженца в РК, и этнических казахов граждан Китая, если иное не предусмотрено международными договорами);
  5. нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в РК;
  6. нотариально заверенный договор с гражданином или юридическим лицом (для услугополучателей, подтверждающих свою платежеспособность в период пребывания в РК) либо нотариально заверенное заявление гражданина или юридического лица о предоставлении заявителю жилища для проживания и постановки на постоянный регистрационный учет на срок не менее 180 календарных дней;
  7. справка о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии, заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в РК;
  8. одна фотография размером 35х45 мм;
  9. документ об уплате государственной пошлины;
  10. лица, отвечающие требованиям перечня востребованных профессий, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок выдачи разрешения на постоянное жительство в РК – ходатайство отраслевого государственного органа, с указанием группы занятий Национального классификатора РК (НКЗ), и соответствием требованиям НКЗ (профессия, уровень и специализация навыков, диплом, стаж работы по специализации, уровень квалификации).

Срок действия документов, подтверждающих платежеспособность, отсутствие судимости и заболеваний, запрещающих въезд, не более 180 календарных дней.

Услугополучатель, оформивший гражданство иного государства через дипломатические представительства и консульские учреждения других государств в РК и имеющий постоянную регистрацию в Казахстане, представляет документы, указанные в подпунктах 1), 2), 8), 9).

Услугополучатель, не достигший восемнадцатилетнего возраста, прибывший совместно с родителями, либо с одним из родителей, либо законный представитель (родитель, опекун, попечитель) которого, является гражданином РК либо иностранцем или лицом без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, предоставляет документы, указанные в подпунктах 1), 2), 5), 6), 8), 9), а также: копию и подлинник (для сверки) свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность ребенка не достигшего совершеннолетнего возраста; нотариально заверенное заявление-согласие от второго родителя (обоих родителей), в случае его (их) проживания вне пределов РК.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на казахский либо русский язык. Верность перевода с одного языка на другой, свидетельствует нотариус в соответствии со статьей 80 закона "О нотариате".

Документы и акты, составленные при участии властей иностранных государств или исходящие от этих властей, принимаются к рассмотрению при наличии легализации, в соответствии с пунктом 60 указа президента от 25 апреля 2016 года № 240 "Об утверждении Консульского устава Республики Казахстан", если иное не предусмотрено законодательством РК или международным договором, ратифицированным РК.

В каких случаях иностранцу откажут в получении вида на жительство:

1. В соответствии статьей 19-1 закона "О государственных услугах", в случае:

  • установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
  • несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным Правилами;
  • отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки.

2. В соответствии со статьей 49 закона "О миграции населения" в выдаче разрешения на постоянное проживание в Казахстане отказывают либо выданное ранее разрешение аннулируют:

  • незаконно прибывшим, а также преследуемым за совершение преступлений по законодательству стран, выходцами из которых они являются;
  • освободившимся из мест лишения свободы, ПМЖ которых до осуждения было за пределами РК;
  • совершившим преступления против человечества;
  • не предоставившим подтверждения своей платежеспособности в порядке и размерах, определяемых МВД РК, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской ССР или РК, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства РК в упрощенном порядке на основании международных договоров РК, и членов их семей, иностранцев, обладающих востребованными профессиями, перечень которых утверждается уполномоченным органом по вопросам миграции населения;
  • неоднократно нарушавшим законодательство о правовом положении иностранцев в РК;
  • разжигающим межнациональную, межконфессиональную и религиозную вражду;
  • действия которых направлены на насильственное изменение конституционного строя;
  • выступающим против суверенитета и независимости РК, призывающим к нарушению единства и целостности ее территории;
  • имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление;
  • при наличии сведений у органов национальной безопасности об их причастности к экстремизму или террористической деятельности;
  • представившим подложные документы либо сообщившим о себе заведомо ложные сведения при обращении с ходатайством о разрешении на постоянное проживание в РК или без уважительной причины не представившим необходимые документы в сроки, установленные законодательством РК;
  • не прошедшим дактилоскопическую регистрацию;
  • выдворенным в течение 5 лет из РК к моменту выдачи разрешения на постоянное проживание в РК;
  • если это необходимо для защиты прав и законных интересов граждан РК и других лиц;
  • получившим разрешение на постоянное проживание и проживающим на территории РК менее 183 календарных дней в пределах любого последовательного 12-месячного периода с даты выдачи разрешения на постоянное проживание;
  • заключившим брак с гражданами РК, послуживший основанием для получения вида на жительство, в том случае, если этот брак признан недействительным вступившим в законную силу решением суда;
  • привлеченным к административной ответственности за правонарушение в области миграции населения, налогообложения и трудового законодательства РК;
  • создающим угрозу интересам национальной безопасности;
  • имеющим заболевания, являющиеся противопоказанием для въезда в РК;
  • если они ранее утратили гражданство РК по основаниям, предусмотренным подпунктом 8) части первой статьи 21 закона "О гражданстве Республики Казахстан";
  • если они ранее лишены гражданства Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным статьей 20-1 закона "О гражданстве Республики Казахстан".

В отношении этнических казахов и членов их семей, лиц без гражданства, признанных таковыми в связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность, либо на основании паспорта СССР образца 1974 года, женщин, подпадающих под действие закона "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о гражданстве замужней женщины", действие подпунктов 15) и 17) не применяется. (Ранее в правилах речь шла о подпунктах 14) и 16).

Приказ вводится в действие 1 сентября 2023 года.

Читайте также

В Казахстане утвердили правила проведения экспертизы ядерной и радиационной безопасности

В Казахстане разработали законопроект по использованию навигационных пломб

Центральная клиническая больница (Совминка) ликвидирована

Элина Черногрицкая
Законодательство МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
В Алматы начали действовать новые тарифы на проект в общественном транспорте
В Алматы ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте
Какой будет форма в школах Казахстана в новом учебном году
Какой будет форма в школах Казахстана в новом учебном году
ТикТок уборщица
Самая красивая уборщица улиц Таиланда назвала свой заработок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления