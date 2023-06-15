В Казахстане 11 контрактников уволены из армии за увлечение азартными играми
Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов считает, что увлечение азартными играми – это болезнь, которую надо лечить.
В настоящее время в законе предусмотрено увольнение за азартные игры. При этом он озвучил количество военнослужащих, которые из-за этого увлечения лишились работы в армии. Правда, уволили не всех, некоторые отделались выговорами.
"Из военных рядов мы уволили 11 военнослужащих. Мы руководствуемся общевоинским уставом, в котором четко предусмотрено, от момента совершения или выявления правонарушения и дисциплинарная ответственность. Если выявлено в рамках определенных нормативно-правовых актов, если выходит за определенные сроки, то этот военнослужащий может опротестовать решение командира и восстановиться. Если он играл в прошлом году, а узнали в этом – то мы не можем его уволить. Если прошло менее полугода, его могут привлечь к дисциплинарной ответственности". Султан Камалетдинов
По его словам, в числе уволенных военнослужащие разных званий.
По поводу того, что зависимые люди могут продавать имущество, не только свое, но и государственное, замминистра ответил, что "такой возможности взять и продать у них нет", хотя несколько лет назад в Казахстане имелись такие факты.
"Такое было, никто не отрицает, но это не говорит о том, что только для, которые занимаются азартными играми, могут и другие причины, преступные". Султан Камалетдинов
Представитель ведомства добавил, что контрактники имеют достаточно времени на отдых.
"Контрактники приходят в армию как на работу, у них есть выходные, они отдыхают. Они не срочники, которые сидят в казарме и за которым 24 часа следит командир". Султан Камалетдинов
Осенью 2022 года прокуратурой Алматинской области в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установлены 305 государственных служащих из различных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы. Среди них были также и представители министерства обороны.