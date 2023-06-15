В Казахстане 11 контрактников уволены из армии за увлечение азартными играми

В кулуарах Мажилиса Парламента РК заместитель министра обороны Султан Камалетдинов прокомментировал, какое количество военнослужащих уволены из армии за занятие азартными играми, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов считает, что увлечение азартными играми – это болезнь, которую надо лечить.

В настоящее время в законе предусмотрено увольнение за азартные игры. При этом он озвучил количество военнослужащих, которые из-за этого увлечения лишились работы в армии. Правда, уволили не всех, некоторые отделались выговорами.

"Из военных рядов мы уволили 11 военнослужащих. Мы руководствуемся общевоинским уставом, в котором четко предусмотрено, от момента совершения или выявления правонарушения и дисциплинарная ответственность. Если выявлено в рамках определенных нормативно-правовых актов, если выходит за определенные сроки, то этот военнослужащий может опротестовать решение командира и восстановиться. Если он играл в прошлом году, а узнали в этом – то мы не можем его уволить. Если прошло менее полугода, его могут привлечь к дисциплинарной ответственности". Султан Камалетдинов

По его словам, в числе уволенных военнослужащие разных званий.

По поводу того, что зависимые люди могут продавать имущество, не только свое, но и государственное, замминистра ответил, что "такой возможности взять и продать у них нет", хотя несколько лет назад в Казахстане имелись такие факты.

"Такое было, никто не отрицает, но это не говорит о том, что только для, которые занимаются азартными играми, могут и другие причины, преступные". Султан Камалетдинов

Представитель ведомства добавил, что контрактники имеют достаточно времени на отдых.

"Контрактники приходят в армию как на работу, у них есть выходные, они отдыхают. Они не срочники, которые сидят в казарме и за которым 24 часа следит командир". Султан Камалетдинов

Осенью 2022 года прокуратурой Алматинской области в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установлены 305 государственных служащих из различных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы. Среди них были также и представители министерства обороны.