Арман Давлетяров получил должность в ТРК президента Казахстана
Фото: Instagram/arman_dav
Известный медиаменеджер Арман Давлетяров назначен советником генерального директора НАО "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
Генеральным директором ТРК президента Казахстана является Раушан Кажибаева, у которой есть три заместителя – Марат Каскырбаев, Кайрат Макажанов и Тлеген Абишев.
Фото: ptrk.kz
Арман Давлетяров – российский медиаменеджер, бывший генеральный директор российского национального музыкального телеканала "Муз-ТВ", национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия Муз-ТВ". Ведущий казахстанского канала Jibek Joly TV.
Он является заслуженным деятелем Казахстана, кандидатом психологических наук, обладатель премии ТЭФИ.
Арман Давлетяров награжден орденом "Құрмет" Республики Казахстан, орденом Дружбы Российской Федерации.
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