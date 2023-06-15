Арман Давлетяров получил должность в ТРК президента Казахстана

Известный медиаменеджер Арман Давлетяров назначен советником генерального директора НАО "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Генеральным директором ТРК президента Казахстана является Раушан Кажибаева, у которой есть три заместителя – Марат Каскырбаев, Кайрат Макажанов и Тлеген Абишев.

Фото: ptrk.kz

Арман Давлетяров – российский медиаменеджер, бывший генеральный директор российского национального музыкального телеканала "Муз-ТВ", национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия Муз-ТВ". Ведущий казахстанского канала Jibek Joly TV.



Он является заслуженным деятелем Казахстана, кандидатом психологических наук, обладатель премии ТЭФИ.

Арман Давлетяров награжден орденом "Құрмет" Республики Казахстан, орденом Дружбы Российской Федерации.