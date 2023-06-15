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В Актюбинской области женщина получила сильные ожоги на канализационной станции

авто Фото: пресс-служба акимата Алматы
14 июня в 22:55 в сельскую больницу Кенкияка госпитализировали с ожогами оператора канализационной насосной станции КГП "Кенкияк-СК", сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Диапазон", работница открыла дверь канализационного сборного пункта и зажгла спичку, что привело к хлопку газовоздушной смеси.

"У пострадавшей термический ожог тела (90-95%), травматический шок 1-2 степени. В Кенкиякской сельской больницы ей оказали первоначальную медицинскую помощь. В 02:00 15 июня женщину санавиацией доставили в Актобе", – говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы облакимата, канализационная станция работает в штатном режиме, проводятся следственные действия.

Ранее в Туркестане семья была госпитализирована после взрыва газа в частном доме.

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