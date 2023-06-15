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Жару, град и шквал прогнозируют в 12 областях Казахстана в пятницу

прогноз погоды Фото: pixabay
В 12 областях страны объявлено штормовое предупреждение на 16 июня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, на западе области порывы 15-20 м/с. Днем на юге, востоке области сохраняется сильная жара +35+38. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

По Абайской области ожидается ветер северо-западный, днем на севере, востоке области 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на юго-востоке области 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 м/с. Днем сильная жара +40. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской области сильная жара +35+38. На севере, востоке, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара +35+37. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Актюбинской области сильная жара +36. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35+40. В Таразе ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +38+40, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Алматинской области ожидается сильная жара +35. В Конаеве днем сильная жара +35.

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Жара, град и шквал ожидаются в 12 областях Казахстана в пятницу

Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
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