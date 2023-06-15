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В акимате Балхаша опровергли информацию об отключении ТЭЦ

Балхаш Фото: Instagram/balqash_qalasy_akimdigi
Пресс-служба акимата Балхаша заявила о том, что около 16:30 на Балхашской ТЭЦ произошло задымление на ГРУ 10,5 кВ, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что отключились котлоагрегаты 6,7,9. ТА 2,3,7.

"Рабочая бригада аварию устранила оперативно. В городе проблем с электричеством нет. Горячее водоснабжение работает в штатном режиме", – сообщили на официальной странице акимата в Instagram.

Ранее пресс-служба Минэнерго опубликовала информацию о том, что на Балхашской ТЭЦ ТОО "Казахмыс Энерджи" произошло повреждение секционного выключателя. По их информации, вследствие аварии обесточилось распределительное устройство 10 кВ с потерей собственных электрических нужд.

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Елена Беляева
Балхаш Карагандинская область
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