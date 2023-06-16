Средний Запад США готовится к смогу из-за лесных пожаров в Канаде

В штатах Миннесота и Висконсин объявили предупреждение об ухудшении качества воздуха, так как ожидается, что ветры принесут дым от пожаров в Канаде, сообщает Zakon.kz.

Затянутые дымом небеса, которые можно было наблюдать в городах США на прошлой неделе, появятся снова, так как лесные пожары в Канаде продолжаются. Ветер несет загрязнение воздуха на юг и снова вызывает опасения у властей по поводу риска для здоровья, сообщает The Guardian.



В этом году в Канаде отмечается беспрецедентный сезон лесных пожаров, из-за которых десятки тысяч жителей были вынуждены эвакуироваться.



На прошлой неделе от дыма пожаров, охвативших Квебек, пострадали в основном восточные города США – от Нью-Йорка до Вирджинии.

В Нью-Йорке наблюдались одни из худших показателей качества воздуха за всю его новейшую историю, в воздухе стоял запах гари. В течение этого времени город находился на уровне более 400 баллов по индексу качества воздуха "AirNow", который в США варьируется от 0 до 500. Все, что выше 100, считается опасным для здоровья.

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Школы и офисы были закрыты, а над городом висела густая оранжевая дымка. Жителей городов США призвали носить маски и оставаться в помещении.

Дым от лесных пожаров переносит вредные частицы, что особенно вредно для людей с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, пожилых людей, детей, беременных женщин и работников на открытом воздухе.



AirNow опубликовала рекомендации на случай, если в воздухе висит дым: проверять качество воздуха перед выходом на улицу, избегать напряженной деятельности на улице, носить маску и использовать портативный очиститель воздуха в помещении.