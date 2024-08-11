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Лесные пожары обрушились на Грецию и подбираются к Афинам

здание Парламента в Греции, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 01:25 Фото: X(Twitter)/@Nikpapmath
11 августа греческие власти выпустили предупреждение об эвакуации пяти близлежащих к Афинам районов из-за густого тумана, который достиг города. В стране бушуют лесные пожары, быстро распространяющиеся из-за жары и ветра, сообщает Zakon.kz.

По информации иностранных СМИ в воскресенье жители деревни Варнава, что недалеко от Афин, покинули свои дома. Отмечается, что на месте пожаров работаю более 250 спасателей, дюжина пожарных самолетов и семь вертолетов.

В ряде регионов страны объявлены предупреждения о повышенной пожарной опасности.

В субботу министр по климатическому кризису и гражданской обороне Василис Кикилиас предложил привлечь армию, полицию и волонтеров для помощи в борьбе со стихийным бедствием.

В социальных сетях греки пишут с упреком к властям о том, что "дым от пожара на окраине Афин создал облако над пустым зданием парламента в центре города, пока премьер-министр находится в отпуске".

Также люди распространяют видео, как огонь охватывает все новые территории.

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в лесу Абайской области.

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