Лесные пожары обрушились на Грецию и подбираются к Афинам

11 августа греческие власти выпустили предупреждение об эвакуации пяти близлежащих к Афинам районов из-за густого тумана, который достиг города. В стране бушуют лесные пожары, быстро распространяющиеся из-за жары и ветра, сообщает Zakon.kz.

По информации иностранных СМИ в воскресенье жители деревни Варнава, что недалеко от Афин, покинули свои дома. Отмечается, что на месте пожаров работаю более 250 спасателей, дюжина пожарных самолетов и семь вертолетов.

В ряде регионов страны объявлены предупреждения о повышенной пожарной опасности.



В субботу министр по климатическому кризису и гражданской обороне Василис Кикилиас предложил привлечь армию, полицию и волонтеров для помощи в борьбе со стихийным бедствием.

В социальных сетях греки пишут с упреком к властям о том, что "дым от пожара на окраине Афин создал облако над пустым зданием парламента в центре города, пока премьер-министр находится в отпуске".

Также люди распространяют видео, как огонь охватывает все новые территории.

Yunanistan'ın Attika bölgesindeki Varnavas'ta büyük orman yangını bir yerleşim alanına ulaştı 🇬🇷 (11.08.2024#greece #fire



pic.twitter.com/awdUbSA74Z — iklim krizi (@IKrizi96812) August 11, 2024

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в лесу Абайской области.