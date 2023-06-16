В центре внимания – люди. Каким запомнится в ВКО Даниал Ахметов

15 июня истек срок продленных президентом Казахстана полномочий Даниала Ахметова на посту акима Восточно-Казахстанской области. Почти девять лет он возглавлял Восточно-Казахстанскую область. И все это время руководствовался принципами честности, справедливости и внимания к деталям.

А ведь именно последнее – это большой шаг на пути к решению многих задач. С его подачи и по его инициативе в регионе произошли кардинальные перемены, причем акцент всегда был сделан на улучшение качества жизни населения. Социальные проекты были и остаются приоритетными. И то, что его знаковая фигура навсегда войдет в историю Восточного Казахстана, не вызывает никаких сомнений.

Впервые Даниал Кенжетаевич возглавил ВКО в ноябре 2014 года. 11 июня 2022 года указом главы государства его полномочия были продлены на год.

"Учитывая многолетний опыт работы на государственной службе" – такой была мотивация президентского указа. К этому посту он пришел, имея за плечами серьезную политическую карьеру, во время которой он занимал и гораздо более высокие должности.

Под руководством Даниала Ахметова Восточный Казахстан стабильно занимал лидирующие позиции по значимым социальным и экономическим показателям. В регионе динамично развиваются здравоохранение, образование, культура и спорт, растет промышленный авторитет региона, вкладываются колоссальные средства в развитие аграрного сектора. Восток страны становится притяжением для инвестпроектов. Без пристального внимания со стороны главы региона не остается ни одна сфера экономики и жизни. Именно в период его управления регионом открылись уникальные предприятия с огромным экспортным потенциалом, была проведена диверсификация посевных площадей области в сторону увеличения их под высокорентабельные культуры, открылись два крупных маслоэкстракционных завода, которые обеспечивают продукцией не только наш регион, но и соседей.

Он одним из первых увидел до сих пор полностью не раскрытый туристический потенциал Восточного Казахстана и направил туда колоссальные средства. Алаколь вернул себе звание "жемчужины Казахстана", а в гостевые дома Катон-Карагайского района тысячами приезжают туристы из разных стран мира.

С его именем связывают начало реализации программы "Одноэтажный Восток", благодаря которой значительно сократились очереди на получение жилья среди многодетных семей, инвалидов, молодых специалистов. В регионе открыт ряд уникальных медицинских учреждений, аналогов которым нет в стране. Среди них Центр ядерной медицины с первым в республике отделением радионуклидной терапии (ныне область Абай), Центр роботизированной хирургии и гибридная операционная, новое отделение в Центре матери и ребенка и родильные дома в бывших районных центрах.

И, конечно же, уникальный Центр гематологии, где установят самое современное лабораторное оборудование и будут проводиться высокотехнологичные исследования. Подобного медучреждения нет ни в одной из стран СНГ и Центральной Азии. Благодаря Даниалу Ахметову наши врачи получили возможность обучаться и повышать квалификацию в лучших клиниках мира, осваивать ультрасложные методы лечения и операций, работать на оборудовании последнего поколения.

Активно идет строительство школ, причем в сельской местности. И именно Даниал Ахметов предложил строить их по типовым проектам, что позволило значительно сэкономить бюджетные средства. Сегодня даже в самых отдаленных сельских населенных пунктах школы оборудованы кабинетами робототехники, лингафонными кабинетами, IT-станциями. Еще один акцент делается на трехъязычное образование. И буквально в этом году стартовал пилотный проект "Гостевая семья", где школьники изучают казахский язык, погружаясь в среду и живя в семьях в Катон-Карагайском районе.

При непосредственном участии акима Восточно-Казахстанской области начато строительство моста через Бухтарминское водохранилище. Этот проект жители трех районов области ждали 70 лет. Мост имеет мультипликативный эффект, который даст новый толчок развитию туризма и экономики районов и области в целом, упростит логистику товарооборота с Россией и КНР.

На посту акима ВКО Даниал Кенжетаевич показал себя высококлассным хозяйственником. В 2022 году он занял первую строчку в рейтинге акимов страны, а это означает, что его деятельность не осталась незамеченной ни для коллег, ни для соотечественников. За неполные девять лет Восточный Казахстан стал не просто динамично развивающейся областью, а лидером по многим ключевым индикаторам. Регион демонстрирует стабильный и устойчивый рост по всем показателям, а бренды Востока известны далеко за его пределами.

Можно смело сказать, что и бренд "Даниал Кенжетаевич Ахметов" сделал Восточный Казахстан привлекательным и весомым регионом на карте нашей страны.