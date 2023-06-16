Испания вышла в финал Лиги наций по футболу второй раз подряд

Футболисты сборной Испании второй раз в своей истории пробились в финал Лиги наций УЕФА, накануне одолев команду Италии со счетом 2:1 в полуфинале данных соревнований, сообщает Zakon.kz.

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Испанцы открыли счет уже на третьей минуте данного противостояния благодаря усилиям Ереми Пино. Но спустя восемь минут итальянцы сумели восстановить равновесие, точно реализовал пенальти Чиро Иммобиле. Судьбу поединка решил испанский форвард Хоселу, который забил за две минуты до финального свистка. Тем самым он подарил путевку своей сборной в финал Лиги наций.





Команда Испании пробивается в финал Лиги наций УЕФА второй раз подряд, а итальянцы второй раз кряду проигрывают в полуфинале, два года назад в матче за третье место они обыграли Бельгию – 2:1.





Фото: Instagram/sefutbol

В решающем матче за титул испанская дружина встретится с Хорватией 18 июня. В этот же день перед финалом состоится матч за третье место, где "бронзу" разыграют Италия и Нидерланды.

Действующим чемпионом Лиги наций УЕФА является сборная Франции. В финале два года назад, который прошел в Милане (Италия), французы со счетом 2:1 переиграли испанцев. Победный мяч забил Килиан Мбаппе.

