УЕФА назвал места проведения полуфинала и финала Лиги наций в 2025 году
Фото: Instagram/EURO2024
Предстоящие полуфиналы и финал Лиги наций УЕФА пройдут на футбольных полях Италии или в Германии. Эти сборные встретятся между собой в 1/4 финала данного турнира, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба УЕФА, победитель пары Италия – Германия в 1/4 финала Лиги наций далее будет организатором решающих матчей.
Если сборная Италии пройдет в полуфинал турнира, то оставшиеся игры примут два стадиона в Турине, арены "Ювентуса" и "Торино". В случае успеха Германии полуфиналы и финал Лиги наций состоятся в Мюнхене и Штутгарте.
Двухматчевые противостояния 1/4 финала Лиги наций запланированы на 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы пройдут 4 и 5 июня, а поединок за третье место и финал болельщики увидят 8 июня.
22 ноября в офисе УЕФА прошла жеребьевка финальной части Лиги наций сезона-2024/25, в ходе которого определены четыре пары четвертьфиналистов и их путь до главного трофея.
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