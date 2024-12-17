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Спорт

УЕФА назвал места проведения полуфинала и финала Лиги наций в 2025 году

Футбол Германия Италия, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 15:22 Фото: Instagram/EURO2024
Предстоящие полуфиналы и финал Лиги наций УЕФА пройдут на футбольных полях Италии или в Германии. Эти сборные встретятся между собой в 1/4 финала данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба УЕФА, победитель пары Италия – Германия в 1/4 финала Лиги наций далее будет организатором решающих матчей.

Если сборная Италии пройдет в полуфинал турнира, то оставшиеся игры примут два стадиона в Турине, арены "Ювентуса" и "Торино". В случае успеха Германии полуфиналы и финал Лиги наций состоятся в Мюнхене и Штутгарте.

Двухматчевые противостояния 1/4 финала Лиги наций запланированы на 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы пройдут 4 и 5 июня, а поединок за третье место и финал болельщики увидят 8 июня.

22 ноября в офисе УЕФА прошла жеребьевка финальной части Лиги наций сезона-2024/25, в ходе которого определены четыре пары четвертьфиналистов и их путь до главного трофея.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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