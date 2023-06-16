Сезон охоты: на кого нацелены мошенники

По данным банков второго уровня, в 2022 году число мошеннических операций по займам увеличилось в 4,2 раза и составило 5,2 тыс. фиктивных кредитов на сумму 8,1 млрд тенге.

Мошеннические переводные операции по депозитам увеличились на 23,5% и произошли по 6,4 тыс. счетам/вкладам на сумму 5,3 млрд тенге.

О наиболее распространенных способах мошенничества и кто чаще становится их жертвами Zakon.kz рассказал Александр Терентьев, директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

На сегодняшний день самые распространенные способы мошенничества: фишинг и вишинг. На уловки злоумышленников может попасться каждый, вне зависимости от образования, сферы работы и статуса. Однако чаще всего на схемы финансовых мошенников попадаются доверчивые люди старшего поколения – пенсионеры и молодежь. Злоумышленники для их обмана используют как старые, так и новые методы мошенничества.

Оформление подставного кредита

Схема мошенничества выглядит таким образом. Мошенники звонят пожилым людям якобы из банка и уточняют, подавали ли они заявку на оформление кредита. Если это не они, то, значит, мошенники пытаются от их имени взять кредит и необходимо срочно предпринять меры и следовать их инструкциям. Для этого они присылают потенциальным жертвам ссылку на приложение, которое необходимо установить и защитить свои данные. После скачивания программы на телефон приходит SMS-сообщение или уведомление по электронной почте, затем лжесотрудник банка просит назвать код и сообщает что, к сожалению, кредит уже успели выдать, но мошенники еще не успели получить доступ к деньгам. Далее следует инструкция: для защиты ваших денег вам необходимо эти деньги перевести на другой счет, который продиктует мошенник.

Мошенники всегда убедительны, внимательно слушают, уважительно разговаривают, детально объясняют, вызывают безоговорочное доверие желанием помочь и могут тем самым ввести в заблуждение даже финансово грамотного человека, не говоря уже о людях преклонного возраста. Злоумышленники активно используют все доступные методы. В своей практике они применяют психологические, эмоциональные приемы, социальную инженерию и IT-технологии, с помощью которых они получают конфиденциальную информацию и персональные данные граждан.

Звонки якобы от правоохранительных органов

Мошенники представляются служителями закона и сообщают, что у вашего знакомого, друга или родственника неприятности. К примеру: он сбил человека, находится в больнице или его обвиняют в мошенничестве по статье ***. Преступление в любом случае выглядит страшным, а последствия – необратимыми. Решить вопрос нужно срочно или официально заведут дело. Люди, пытаясь оперативно решить проблему, готовы заплатить любую сумму. В основном жертвами такого рода обмана становятся пожилые люди, которые готовы на все, лишь бы выручить любимого человека. Дополнительным стрессовым фактором обычно является недоступность абонента для звонков – мошенники умудряются узнать и это.

Почему их жертвами становятся люди старшего поколения?

Пожилые люди являются той категорией, которую легко обмануть, ими легко манипулировать в силу их доверчивости, их проще ввести в заблуждение. Они не очень хорошо разбираются в современных технологиях, не все из них могут проверить информацию в интернете или в мобильном банкинге, поэтому пенсионеры чаще всего попадаются на уловки мошенников. Люди преклонного возраста, не привыкшие пользоваться платежными картами, легко могут выдать свои персональные данные мошенникам.

В первую очередь надо помочь пожилым людям придумать и записать уникальные, длинные пароли и объяснить, что делиться ими ни в коем случае нельзя. Объясните своим родителям, бабушкам, дедушкам, соседям, что эти конфиденциальные сведения нужны только мошенникам. НЕЛЬЗЯ безоговорочно верить незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов или государственными социальными работниками.

Помогу успешно сдать ЕНТ

Каждый год в начале лета у выпускников средних специальных заведений горячая пора: они сдают Единое национальное тестирование (ЕНТ). Кто-то из выпускников уверен в своих силах, а кто-то переживает, сможет ли он набрать баллы для поступления по госгранту. Так или иначе это большой стресс для каждого выпускника, и они активно пробуют свои силы, проходя пробные тестирования на разных сайтах. Это, конечно, не обошло стороной мошенников. Они посредством социальных сетей распространяют ссылки на якобы верные ответы, которые можно получить или купить, перейдя по приложенной ссылке. Ничего не подозревающие молодые люди добровольно скачивают различные вирусные приложения и переходят на фишинговые сайты, тем самым предоставляя доступ к своим аккаунтам. Далее злоумышленники взымают аккаунты выпускников в социальных сетях и от их имени рассылают те же вредоносные ссылки их друзьям.

Срочный призыв или звонки из военкомата

Мошенники стали использовать призыв на воинскою службу как новый метод обмана граждан. Самым распространенным способом является рассылка посредством социальных сетей сообщения, что вас призывают на службу, подробнее можно узнать, перейдя по ссылке. Молодые люди, перейдя по предложенной ссылке, предоставляют мошенникам доступ к своему гаджету. Также телефонные мошенники обзванивают молодых людей или их родных и, применяя психологические методы воздействия, выманивают у них определенную сумму якобы для отсрочки службы.

Вложение в сверхдоходные инвестиционные проекты

На просторах интернета активно распространяется ссылка на сайт якобы инвестиционной компании с манящим заголовкой: "Я дам 1 000 000 тенге, если вы не станете миллионером". Мошенники используют имена и фото известных блогеров и топ-руководителей государственных учреждений для того, чтобы привлечь максимальное количество граждан и завоевать их доверие. Злоумышленники создают имитацию инвестиционной деятельности, предоставляя потенциальным клиентам нарисованные отчеты и графики.

Данным методом мошенники пользуются давно и, казалось бы, кто в это верит. Однако посредством каналов обратной связи в Агентство поступают обращения о том, что молодые люди оформили кредиты и вложили в лжеинвесткомпании все денежные средства. Чем это закончилось, догадаться не трудно.

Почему жертвами мошенников становится молодежь?

Современная молодежь больше времени проводит в виртуальном мире, общается и получает информацию посредством интернета, соцсетей и мессенджеров. Многие молодые люди безоговорочно верят всему, что публикуется там. Этим и пользуются злоумышленники, умело расставляя свои сети.

Расскажите детям о таких видах мошенничества, как фишинг и вишинг. Когда интернет-мошенники, словно рыбаки, выуживают важную конфиденциальную информацию, придумывая разные предлоги, интригуя и привлекая внимание молодежи. Или же под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты выманивают у них денежные средства.