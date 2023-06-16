Определен единый закупщик электрической энергии

Министр энергетики утвердил приказ от 6 июня 2023 года "Об определении единого закупщика электрической энергии", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с приказом единым закупщиком электрической энергии определено товарищество с ограниченной ответственностью "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии".

Министерство энергетики получило полномочия по определению единого закупщика в соответствии с принятыми поправками по вопросам административной реформы в РК.

Единый закупщик электроэнергии будет осуществлять за сутки вперед плановую покупку электрической энергии от отечественных электростанций путем проведения централизованных торгов на электронной площадке централизованных торгов.

Внедрение модели централизованной покупки и продажи электрической энергии направлено на решение ряда текущих вопросов, требующих незамедлительного урегулирования для обеспечения энергобезопасности страны и нацелен на реформирование электроэнергетической отрасли.

Приказ вступает в силу 1 июля 2023 года.