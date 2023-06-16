Определен единый закупщик электрической энергии
В соответствии с приказом единым закупщиком электрической энергии определено товарищество с ограниченной ответственностью "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии".
Министерство энергетики получило полномочия по определению единого закупщика в соответствии с принятыми поправками по вопросам административной реформы в РК.
Единый закупщик электроэнергии будет осуществлять за сутки вперед плановую покупку электрической энергии от отечественных электростанций путем проведения централизованных торгов на электронной площадке централизованных торгов.
Внедрение модели централизованной покупки и продажи электрической энергии направлено на решение ряда текущих вопросов, требующих незамедлительного урегулирования для обеспечения энергобезопасности страны и нацелен на реформирование электроэнергетической отрасли.
Приказ вступает в силу 1 июля 2023 года.