Казахстан стал единственной страной ЕАЭС, где покупательная способность зарплат снизилась

Рост зарплат казахстанцев "съела" инфляция. За январь-март 2023 года индекс реальной заработной платы был ниже планки в 100%. В остальных государствах — членах ЕАЭС реальная зарплата росла, сообщает Zakon.kz.

Заработная плата казахстанцев за январь–март этого года в сравнении с первым кварталом прошлого года выросла в денежном выражении на 19,3%. Согласно анализу Finprom.kz, выстроенном на данных ЕЭК, этот показатель не является рекордным в сравнении с другими странами ЕАЭС, но все же номинальный рост выглядит ощутимым. Выше зарплаты поднимали только в Армении и Кыргызстане: на 22,9% и на 42,5% соответственно.

Впрочем, прирост на 19,3% сложно назвать фактором более обеспеченной жизни казахстанцев, так как инфляция полностью его "съела". В итоге покупательная способность заработных плат в РК не только не увеличилась, но даже уменьшилась на 0,6%. Таким образом, Казахстан стал единственной страной Евразийского экономического союза, где индекс реальной заработной платы за этот период был ниже планки в 100%. В остальных государствах — членах ЕАЭС реальная зарплата росла. Рост покупательной способности на 1,7% и на 1,9% был зафиксирован в Беларуси и России. Более ощутимую динамику показали Армения и Кыргызстан: плюс 14,6% и 24,2% в реальном выражении соответственно.

В то же время, несмотря на самую большую прибавку, зарплаты кыргызстанцев остаются самыми маленькими в ЕАЭС. Среднемесячная номинальная заработная плата жителей Кыргызской Республики в январе–марте текущего года составила всего 354 долларов США. Казахстанцы, судя по сравнительным данным ЕЭК, получали в январе–марте в два раза больше: 749 долларов. По долларовому эквиваленту номинальных доходов РК стоит на втором месте в союзе после России (918 долларов).

Фото: finprom

Если рассматривать ситуацию с ростом зарплат в разных отраслях в РК, то можно отметить, что в 9 из 19 видов деятельности индексы реальной заработной платы в январе–марте текущего года были ниже 100%. Это не только бюджетные категории — здравоохранение (97,3%), образование (93%) и коммунальные службы (98%-99%), — но и экспертная (93,8%), а также финансовая и страховая (96,3%) деятельность.

Единственной сферой, где реальное повышение зарплат быть ощутимым, стало строительство. Судя по статистическим отчетам, покупательная способность зарплат работников стройсектора по итогам первого квартала выросла за год на 12,1%. Также увеличились в реальном выражении зарплаты в сферах информации и связи (плюс 8,6%), HoReCa (плюс 7,7%) и административной деятельности (плюс 7,3%).

Если сравнивать отраслевые индексы реальной зарплаты казахстанцев и жителей стран ЕАЭС, то из 19 видов деятельности у Казахстана самые низкие показатели в 10 категориях.

Фото: finprom

Индекс реальной заработной платы напрямую зависит от роста потребительских цен. Во временном диапазоне с мая прошлого года самый высокий уровень инфляции в Казахстане был отмечен именно в январе–марте 2023-го (120%-121%).