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О памятнике Ленину высказался аким Атырауской области

О памятнике Ленину высказался аким Атырауской области Фото: unsplash
Аким Атырауской области Серик Шапкенов 16 июня 2023 года в СЦК высказался о памятнике В. И. Ленину в одном из районов Атырау, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что в районе "Жылгородок" Атырау до сих пор стоит памятник Ленину. В этой связи они попросили объяснить, насколько это правильно с точки зрения идеологии.

"Этот памятник стоит, так как среди населения есть те, кто жил и работал в советское время. У нас есть и те, кто родился в независимом Казахстане. И у каждого из поколений есть свое мнение. Разные мнения. Например, если смотреть с позиции тех, кто родился в независимом Казахстане, то они говорят, что надо прославлять батыров и тех, кто внес вклад в нашу независимость. Но вместе с тем есть те, кто родился и трудился в советский период. И в вопросе, снести памятник или нет, мы должны учитывать и их мнение", – сказал в ответ Серик Шапкенов.

Аким Атырауской области добавил, что на сегодня есть те, кто следит за состоянием данного памятника, и более того, Народная партия Казахстана проводит там свои мероприятия.

"Разве НПК не вносит вклад в нашу независимость? Поэтому учитывать, думаю, нужно все мнения", – добавил глава региона. 

Серик Шапкенов также ответил на вопрос о том, насколько это правильно с точки зрения идеологии.

"А что для вас идеология? Я вот думаю, что идеология не опирается на то, стоит памятник Ленину или нет. Вот если бы мне адресовали вопрос о том, что такое идеология, я бы сказал, что человек не должен терять свою человечность", – заявил аким Атырауской области.

24 марта 2021 года стало известно, что в Петропавловске почти за 9 млн тенге продают трехметровый памятник Ленину.

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