Точечные атаки: число мошеннических операций по займам выросло в 4,2 раза в 2022 году

Злоумышленники активно используют психологические приемы, социальную инженерию и IT-технологии, с помощью которых они получают конфиденциальную информацию казахстанцев. В этой связи число мошеннических операций по займам увеличилось в 4,2 раза в прошлом году, передает Zakon.kz.

По данным банков второго уровня, в 2022 году число мошеннических операций по займам увеличилось в 4,2 раза и составило 5,2 тыс. фиктивных кредитов на сумму 8,1 млрд тенге, мошеннические переводные операции по депозитам увеличились на 23,5% и произошли по 6,4 тыс. счетам/вкладам на сумму 5,3 млрд тенге.

Как сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) на своем портале FinGramota.kz, наиболее распространенные способы: фишинг и вишинг, на которые может попасть любой человек, вне зависимости от образования, сферы работы и статуса. Злоумышленники для их обмана используют как старые, так и новые методы мошенничества.

Оформление подставного кредита

Эта схема мошенничества выглядит таким образом. Мошенники звонят пожилым людям якобы из банка и уточняют, подавали ли они заявку на оформление кредита. Если это не они, то, значит, мошенники пытаются от их имени взять кредит и необходимо срочно предпринять меры и следовать их инструкциям. Для этого они присылают потенциальным жертвам ссылку на приложение, которое необходимо установить и защитить свои данные. После скачивания программы на телефон приходит SMS-сообщение или уведомление по электронной почте, затем лжесотрудник банка просит назвать код и сообщает что, к сожалению, кредит уже успели выдать, но мошенники еще не успели получить доступ к деньгам.

Далее следует инструкция: для защиты ваших денег вам необходимо эти деньги перевести на другой счет, который продиктует мошенник.

Мошенники всегда убедительны, внимательно слушают, уважительно разговаривают, детально объясняют, вызывают безоговорочное доверие желанием помочь и могут тем самым ввести в заблуждение даже финансово грамотного человека, не говоря уже о людях преклонного возраста.

Звонки якобы от правоохранительных органов

Мошенники представляются служителями закона и сообщают, что у вашего знакомого, друга или родственника неприятности. К примеру, мошенники сообщают: "он сбил человека", "находится в больнице" или "его обвиняют в мошенничестве" и пр. Озвучиваемые мошенниками преступления выглядит страшными, а последствия необратимыми. Они настаивают на том, что решить вопрос нужно срочно иначе будет заведено официальное дело.

Как результат люди, пытаясь оперативно решить проблему и "спасти" попавшего в беду родного человека, готовы заплатить любую сумму.

В основном жертвами такого рода обмана становятся пожилые люди, которые готовы на все, лишь бы выручить любимого человека. Дополнительным стрессовым фактором обычно является недоступность абонента для звонков – мошенники умудряются узнать и это.

Помогу успешно сдать ЕНТ

Каждый год в начале лета у выпускников средних специальных заведений горячая пора: они сдают Единое национальное тестирование (ЕНТ). Кто-то из выпускников уверен в своих силах, а кто-то переживает, сможет ли он набрать баллы для поступления по госгранту. Так или иначе, это большой стресс для каждого выпускника, и они активно пробуют свои силы, проходя пробные тестирования на разных сайтах, попадая в поле зрения мошенников.

Злоумышленники через социальные сети распространяют ссылки на якобы верные ответы, которые можно получить или купить, перейдя по приложенной ссылке. Ничего не подозревающие молодые люди добровольно скачивают различные вирусные приложения и переходят на фишинговые сайты, тем самым предоставляя доступ к своим аккаунтам. Далее злоумышленники взламывают аккаунты выпускников в социальных сетях и от их имени рассылают те же вредоносные ссылки его друзьям.

Срочный призыв или звонки из военкомата

Мошенники стали использовать призыв на воинскою службу – как новый метод обмана граждан. Самым распространенным способом является рассылка посредством социальных сетей сообщения, что вас призывают на службу, подробнее можно узнать перейдя по ссылке. Молодые люди, перейдя по приложенной ссылке, предоставляют мошенникам доступ к своему гаджету. Также телефонные мошенники обзванивают молодых людей или их родных и, применяя психологические методы воздействия, выманивают у них определенные суммы, обещая отсрочки от службы.

Вложение в сверхдоходные инвестиционное проекты

В интернете активно распространяется ссылка на некие сайты якобы инвестиционных компаний с громкими заголовками: "Я дам 1 000 000 тенге, если вы не станете миллионером". Мошенники используют имена и фото известных блогеров и топ-руководителей государственных учреждений для того, чтобы привлечь максимальное количество граждан и завоевать их доверие.

Злоумышленники создают имитацию инвестиционной деятельности, предоставляя потенциальным клиентам нарисованные отчеты и графики.

Данным методом мошенники пользуются давно и, казалось бы, кто в это верит. Однако, как уточняет АРРФР, на каналы обратной связи агентства часто поступают обращения о том, что молодые люди оформили кредиты и вложили в лжеинвесткомпании все денежные средства. Чем это закончилось, догадаться не трудно.

Схема с "рефинансированием"

Как сообщают представители банков, появилась еще одна новая мошенническая схема – мошенники обзванивают людей имеющих кредиты и предлагают им на более выгодных условиях взять кредит и погасить старые долги.

Жертве рассказывают, что рефинансирование поможет уменьшить сумму ежемесячных платежей по кредиту. Если собеседник соглашается и оформляет рефинансирование, следующим шагом его просят перевести деньги на "безопасный" или "единый" счет, откуда их забирают преступники.

Такая схема работает, потому что не все банки четко контролируют целевое расходование кредитов.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке

Как правило, на уловки финансовых мошенников попадаются люди старшего поколения – пенсионеры и молодежь. Пожилые люди являются той категорией людей, которую легко обмануть, ими легко манипулировать в силу их доверчивости, их проще ввести в заблуждение. Они не очень хорошо разбираются в современных технологиях, не все из них могут проверить информацию в интернете или в мобильном банкинге, поэтому пенсионеры чаще всего попадаются на уловки мошенников. Люди преклонного возраста, не привыкшие пользоваться платежными картами, легко могут выдать свои персональные данные мошенникам.

Современная молодежь больше времени проводит в виртуальном мире, общаясь и получая информацию посредством интернета, соцсетей и мессенджеров. Многие молодые люди безоговорочно верят всему, что публикуется там. Этим и пользуются злоумышленники.

Главная рекомендация для защиты от мошенников лишь одна – никогда не разговаривайте и не отвечайте на предложения всевозможных "представителей банка", "военкомата" или "помогаек от образования", какие бы бонусы и кэшбеки вам не обещали. А если уж вам так не терпится получить услугу бесплатно, используйте фактчекинг. Всегда можно перезвонить на горячую линию банка и уточнить полученную информацию. А в случае с сообщениями о родных, якобы попавших в беду, перезвонить им по другим номерам, на работу или в крайнем случае связаться с их друзьями и знакомыми.