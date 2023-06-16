Акции КазТрансОйла теряют силу роста

Индекс KASE остается нейтральным на фоне внешнего ралли. Акции КазТрансОйла пошли вниз, а бумаги Народного банка отыгрывают снижение после дивидендной отсечки, сообщает Zakon.kz.

В минувший понедельник акции КазТранОйла (тикер KZTO) достигли своего максимума с 25 апреля прошлого года, закрывшись на уровне 854,97 тенге за бумагу. Объем торгов составил 185 млн тенге. Однако уже на следующий день объем упал до 3 млн тенге, а котировки снизились на -1,75%. Дальше падение пошло более круто. И это притом, что KZTO был лидером роста в течение нескольких сессий подряд. Резкая смена картины торгов в среду побудила к фиксации позиций, что при сниженной ликвидности привело к заметной просадке котировок.

Фото: KASE

К 15.00 времени Астаны 16 июня бумаги отечественного оператора по нефтепроводу РК просели на 12,04% по отношению к закрытию 12 июня, снизившись до 752,01 тенге за акцию.

Увести вниз индекс KASE не дали бумаги Народного банка (тикер HSBK) и Казахтелекома (тикер KZTK). Их рост в четверг, составивший +1,0% и +0,9% соответственно, практически полностью нивелировал закрывшиеся в красной зоне долевые бумаги КазТрансОйла (-3,8%).

Акции Народного банка после дивидендной отсечки, в экс-дивидендный день 29 мая ожидаемо просели до 144,00 тенге за акцию (на -20,05 пункта или на -13,7%). Однако уже на следующий день начали отрастать. На 15.35 по времени Астаны пятницы 16 июня последняя сделка по HSBK зафиксирована на уровне 155,01 тенге за акцию (+1,05% по сравнению с закрытием четверга 15 июня).

Фото: KASE

Аналитики отмечают, что последствия прохождения дивидендных отсечек на локальном рынке оказались неожиданно мягкими, не вызвав глубокой коррекции KASE. В ближайшие две недели на рынок будет торговаться в боковом тренде при относительно невысоких оборотах.

Фото: KASE

На американском рынке после оглашения решения ФРС по ключевой ставке в среду 14 июня индексы отреагировали неоднозначно. Собственно, событие, что ставка останется неизменной, рынки отыграли заранее. Хотя какие-то сомнения у инвесторов все же были. Поэтому в ожидании решения ФРС в среду на рынке наблюдалась смешанная динамика. Как итог, на момент закрытия основной торговой сессии Dow Jones упал на 0,68%, индекс S&P 500 поднялся на 0,08%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 0,39%.

И лишь в четверг уже после оценки информации участниками рынка индексы пошли вверх. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 1,26%, достигнув 6-месячного максимума, индекс S&P 500 поднялся на 1,22%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 1,15%. Рынок повели вверх сектора телекоммуникаций, промышленности и здравоохранения. На 15.45 времени Астаны пятницы, 16 июня, фьючерсы на основные индексы находились в небольшом плюсе от +0,07% до 0,12%.