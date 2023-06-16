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В Костанае госслужащего осудили за мошенничество и взятку

взятка, наручники, Костанай Фото: pixabay
В Костанайcком суде №2 рассмотрели уголовное дело в отношении главного специалиста Управления госдоходов. По версии обвинения, он брал взятки с предпринимателя за свое покровительство, сообщает Zakon.kz.

По материалам дела, подсудимый предложил предпринимателю содействие при постановке на регистрационный учет. За помощь он попросил 100 тыс. тенге, сообщает пресс-служба областного суда Костанайской области.

Также подсудимый предлагал предпринимателю на ежемесячной основе передавать ему денежные средства в размере 30 тыс. тенге за бездействие в случае просрочки и задолженности по социальным платежам.

Подсудимый вину признал и раскаялся. Дело было рассмотрено в упрощенном порядке. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств и назначил уже бывшему сотруднику УГД наказание в виде штрафа в размере 1 200 000 тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Недавно сообщалось, что задержан заместитель акима Павлодара Арслан Калиякбаров. Его подозревают в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.

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