Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Антикор: Задержан заместитель акима Павлодара

Задержан заместитель акима Павлодара Фото: gov.kz
15 июня 2023 года сотрудники Антикоррупционной службы задержали заместителя акима Павлодара Арслана Калиякбарова, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Антикора сказано, что его подозревают в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.

"После получения денег Арслан Калиякбаров задержан с поличным и водворен в ИВС УП Павлодара. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит".Пресс-служба Антикора

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Калиякбаров занимал должность заместителя акима Павлодара с января 2023 года.

7 июня 2023 года сообщалось, что экс-депутата Нуржана Альтаева задержали по подозрению в получении взятки. 10 июня Альтаева поместили под стражу на два месяца.

Читайте также

Смаилов поручил новому акиму ВКО обеспечить капремонт Риддерской ТЭЦ

Новым акимом ВКО стал Ермек Кошербаев

В центре внимания – люди. Каким запомнится в ВКО Даниал Ахметов

Анастасия Московчук
Антикор Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подгузник у детей
В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках
В центре внимания – люди. Каким запомнится в ВКО Даниал Ахметов
В центре внимания – люди. Каким запомнится в ВКО Даниал Ахметов
Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в четырех городах
Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в четырех городах
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления