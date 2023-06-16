В Шахтинске полицейские реанимировали утонувшего ребенка

В отдел полиции Шахтинска из приемной скорой помощи поступило сообщение: на зоне отдыха, расположенной в 10 км от города, утонул ребенок. Дежурный отправил на место следственно-оперативную группу. Прибывшие на место полицейские обнаружили девочку, которая была еще жива, сообщает Zakon.kz

Следственно-оперативная группа в составе следователя Үммігүлеім Күрмана, оперуполномоченного Ислама Аканова, криминалиста Меирхана Шарипова и водителя Азамата Алтынхана выехали из отдела незамедлительно и были на месте происшествия через пять-шесть минут. Вскоре выяснилось, что эти минуты оказались решающими. Девочка, которой было всего 1 год и 9 месяцев, была еще жива, сообщают в отделе полиции города Шахтинск.

"Увидели маленькую девочку, которая на правом боку лежала на пляже. Губы у нее были синие, тело холодное, глаза закрыты, но двигался живот – удивительно, но ребенок еще дышал", – вспоминает Меирхан Шарипов.

Полицейские занесли ребенка в служебный УАЗик. Вместе с ними села мать ребенка. По дороге обратно в город сотрудники начали оказывать девочке первую медицинскую помощь. Пригодились знания, полученные в юридической академи.

"Положил лицом вниз ребенка себе на колени, под грудь подложил ладонь, а Ислам Аканов стал делать массаж сверху. Через пять секунд изо рта девочки полилась вода. Она стала плакать, но глаза не открывала. Обратил внимание, что девочка чем-то поперхнулась. Из гортани ребенка вытащил комок жевательной резинки", – рассказывает Меирхан Шарипов.

Примерно на полпути к Шахтинску полицейские встретили машину скорой помощи. Медики остановились, обратив внимание на сигналы служебного автомобиля. Передав малышку врачам, сотрудники следственно-оперативной группы продолжили службу. Девочку Шахтинска доставили в многопрофильную больницу Караганды. Здесь ее поместили в реанимацию. В настоящее время она окончательно пришла в себя и ее состояние медики оценивают как стабильное.

Выяснилось, что ребенок вместе с родителями и старшими детьми находился на пляже. Оставшись на короткое время без присмотра, девочка сорвалась с помоста, с которого совершают прыжки. На берег ее вытащил отец, который сразу стал делать искусственное дыхание, но все усилия оказались напрасными. Тогда родители позвонили в скорую помощь и сообщили о случившемся.

Ранее сообщалось, что в Актобе утонул ребенок. Трагедия произошла в садоводческом обществе "Айболит".