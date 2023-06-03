Ребенок утонул в водоеме в Актобе

Трагедия произошла 2 июня в вечернее время в садоводческом обществе "Айболит", сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Актюбинской области, в 18:26 на пульт оператора "112" поступила информация о том, что мальчик остался без присмотра родителей и упал в воду во время игры, пишет портал "Мой Город".

Поисками ребенка занимались водолазы. Обнаружить и вытащить тело из воды удалось в течение получаса, в 19:05.

Это третий подобный случай в области. 27 мая двое детей утонули во время купания в реке Иргиз. Тело первого удалось найти в тот же день, второе обнаружили в ночь на 28 мая.