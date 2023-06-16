Предприниматели южных регионов получат возможность льготного кредитования бизнеса по 1% годовых

О том, что предприниматели на юге смогут кредитовать бизнес на льготных условиях, на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов, сообщает Zakon.kz.

На развитие г. Аркалыка, а также Амангельдинского и Джангельдинского районов в этом году выделено 23,1 млрд тенге. Эти средства будут направлены на различные сферы, большая часть из них 5,3 млрд тенге предусмотрено на транспортную инфраструктуру, 4,2 млрд тенге на теплоснабжение, 3,7 млрд тенге на водоснабжение. Также, по словам главы региона в несколько раз увеличено финансирование на социальную сферу - образование, здравоохранение, культуру и спорт.



Стоит отметить, что выделенные бюджетные средства выше в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом.

"В рамках развития транспортной инфраструктуры будет построена автомобильная дорога "Кокалат-Колкамыс" в Джангельдинском районе, а также отремонтированы дороги областного и районного значения, внутрипоселковые улицы", - подчеркнул Кумар Аксакалов.

Также на брифинге было озвучено, что более 2,7 млрд тенге пойдут на строительство, капитальный, текущий ремонты и материально-техническое оснащение организаций здравоохранения.



"В рамках проекта "Комфортная школа" в г. Аркалыке построят общеобразовательную школу с госязыком обучения на 300 мест, а на 24 объектах образования запланированы текущие ремонты и укрепление материально-технической базы", - отметил глава Костанайской области.

Стоит отметить, что финансирование сферы образования в южном регионе увеличено в 4,4 раза.



Помимо этого, власти запланировали построить новые объекты и по линии сферы культуры и спорта. На эти цели предусмотрено 1,6 млрд тенге. Так, в селе Амангельды появится современный спорткомплекс, капитально отремонтируется Дворец культуры "Горняк", намечена и реэкспозиция областного музея степного края.





Фото: пресс-служба акимата Костанайской области





Также в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах утверждена Программа регионального финансирования субъектов малого и среднего бизнеса.

"Это означает, что участники программы смогут получать кредиты со ставкой 1% годовых. Кредиты будут выдаваться преимущественно в отраслях обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства", – отметил Кумар Аксакалов.

Кроме того, разработан Комплексный план социально-экономического развития южных регионов Костанайской области на 2023-2027 годы, который находится на утверждении в Правительстве страны. Проекты предусмотрены в горно-металлургической отрасли, АПК, легкой промышленности, секторе возобновляемых источников энергии, торговле и туризме.





Фото: пресс-служба акимата Костанайской области



