Спортивные традиции возрождают в Костанайской области

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК 24 ноября рассказал о спортивных проектах, реализованных в регионе, сообщает Zakon.kz.

По словам акима, в регионе в 2023 году начали действовать школьная и студенческая спортивные лиги.

"У Костанайской области есть хорошие спортивные традиции. Наличие трех ледовых арен в одной области говорит о многом: одна арена в городе Рудном и две – в городе Костанае. Не каждая область имеет такую спортивную инфраструктуру. Наша область должна показывать спортивные результаты". Кумар Аксакалов

Он уточнил, что школьная лига была запущена для того, чтобы на уровне школ соревновательные процессы шли в течение всего года.

"Мы видим, что 250 школ уже участвуют в спортивных соревнованиях в течение всего года. Мы выделили порядка 100 млн тенге для того, чтобы обеспечить детей питанием и проездом, оплатить работу судей". Кумар Аксакалов

Для тех же целей в Костанае запущена и студенческая спортивная лига. Ее тоже профинансировали из областного бюджета. Теперь подготовке юных спортсменов в регионе уделяется повышенное внимание.