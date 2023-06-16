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В Сети представили постер отечественного фильма "Научи меня жить"

Научи меня жить Фото: Tiger films
Авантюрная комедия станет первым совместным проектом режиссера Акана Сатаева и продюсерской компании Tiger Films.

На сей раз именитый казахстанский режиссер выступил не только в привычном для себя амплуа, но и в качестве автора сценария, а также исполнителя главной роли. По сюжету успешный бизнесмен волей случая становится настоящим наставником для молодого официанта, который случайно спасает тому жизнь.

В касте, помимо Акана Сатаева, заявлены известные актеры, такие как Еркебулан Токтар, Асель Сагатова, Жан Байжанбаев, Гульназ Жоланова, Гайдар Гильманов, Нурсауле Аубакирова, Сергей Уфимцев и др.

Съемки фильма длились в течение месяца и прошли как в Казахстане, Алматы, так и за рубежом, в туристической столице ОАЭ – Дубае. В обоих городах были задействованы крупные и узнаваемые локации.

В кинотеатрах страны премьера фильма состоится 9 ноября, а уже этим летом начнутся съемки второго совместного проекта Tiger Films и Акана Сатаева – "Моя половина".

Продюсерская компания Tiger Films является на сегодняшний день ведущим производителем кино в Казахстане. За время существования компании (а бренд был основан в 2021 году) на большие экраны кинотеатров вышло уже 14 полнометражных картин. Самыми успешными в отечественном прокате стали комедии "Бишарашки", "Бойдақ күйеу – Женатый холостяк" и "Жыным сол".

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