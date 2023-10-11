Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Сети представили официальный трейлер фильма "Научи меня жить"

В сети представили официальный трейлер фильма "Научи меня жить" Фото: tiger films
Первый совместный фильм компании Tiger Films и режиссера Акана Сатаева появится в кинотеатрах страны меньше чем через месяц, сообщает Zakon.kz.

В центре сюжета - успешный бизнесмен, который волей случая становится настоящим наставником для молодого официанта, который случайно спасает тому жизнь.

Примечательно, что в фильме "Научи меня жить" режиссер выступил не только в привычном для себя амплуа, но и в качестве главного актера, воплотив образ того самого бизнесмена.

Партнерами Акана Сатаева по съемочной площадке стали известные казахстанские актеры Еркебулан Токтар, Жан Байжанбаев, Гайдар Гильманов, Асель Сагатова, Гульназ Жоланова и другие.

На больших экранах страны фильм появится уже 9 ноября.

Напомним, продюсерская компания Tiger Films была основана в 2021 году в целях производства и популяризации казахстанского кино. За плечами компании успешные картины "Бойдақ күйеу – Женатый холостяк", "Жыным сол", "Бишарашки", "Байдың қызын аламын" и другие.


Читайте также

В Москве срочно госпитализировали Диму Билана
В Москве срочно госпитализировали Диму Билана
Собчак повторила опасный танец Спирс с ножами
Собчак повторила опасный танец Спирс с ножами
Родители Кайрата Нуртаса рассказали, как они познакомились
Родители Кайрата Нуртаса рассказали, как они познакомились
Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления