В Сети представили официальный трейлер фильма "Научи меня жить"

Первый совместный фильм компании Tiger Films и режиссера Акана Сатаева появится в кинотеатрах страны меньше чем через месяц, сообщает Zakon.kz.

В центре сюжета - успешный бизнесмен, который волей случая становится настоящим наставником для молодого официанта, который случайно спасает тому жизнь.



Примечательно, что в фильме "Научи меня жить" режиссер выступил не только в привычном для себя амплуа, но и в качестве главного актера, воплотив образ того самого бизнесмена.

Партнерами Акана Сатаева по съемочной площадке стали известные казахстанские актеры Еркебулан Токтар, Жан Байжанбаев, Гайдар Гильманов, Асель Сагатова, Гульназ Жоланова и другие.

На больших экранах страны фильм появится уже 9 ноября.

Напомним, продюсерская компания Tiger Films была основана в 2021 году в целях производства и популяризации казахстанского кино. За плечами компании успешные картины "Бойдақ күйеу – Женатый холостяк", "Жыным сол", "Бишарашки", "Байдың қызын аламын" и другие.



