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В развивающем центре в Алматы ребенка насмерть придавило шкафом

В развивающем центре в Алматы ребенка насмерть придавило шкафом Фото: primeminister.kz
В одном из частных развивающих центров Алматы шестилетнего ребенка насмерть придавило шкафом, сообщает Zakon.kz.

Со слов одного из родителей, трагедия произошла днем 16 июня в кабинете хореографии детского центра развития. Ребенок скончался до приезда скорой в результате черепно-мозговой травмы.

В пресс-службе Департамента полиции города Алматы подтвердили информацию, добавив, что факт смерти 6-летнего ребенка зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.141 ч.2 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).

Производство по уголовному делу осуществляют сотрудники Управления полиции Бостандыкского района по территориальности.

Ранее стало известно, что в ЗКО по вине пьяного водителя погиб семилетний ребенок.

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Константин Вноровский
ДП Алматы Алматы
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