Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В ЗКО по вине пьяного водителя погиб семилетний ребенок

пьяный водитель, автомобиль, несовершеннолетняя Фото: Polisia.kz.
В Западно-Казахстанской области нетрезвый 40-летний водитель совершил ДТП, в результате которого погибла семилетняя девочка, сообщает Zakon.kz.

На 75 км автодороги Жымпиты – Каратобе 40-летний водитель, управляя в нетрезвом виде автомобилем "Лада-2114", не справился с управлением и на скорости допустил опрокидывание, сообщили в ДП Западно-Казахстанской области.

"В результате ДТП пассажир 2016 года рождения доставлен в больницу Сырымского района, ребенок скончался, не приходя в сознание. Водитель после осмотра отпущен домой", – сообщил заместитель начальника УАП ДП ЗКО майор полиции Олжас Ибрайымов.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Северо-Казахстанской области погибли пять человек.

Читайте также

В Шахтинске полицейские реанимировали утонувшего ребенка

В Костанае госслужащего осудили за мошенничество и взятку

75-летнюю пенсионерку в Павлодаре изнасиловал зять

Николай Ежелев
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подгузник у детей
В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках
В центре внимания – люди. Каким запомнится в ВКО Даниал Ахметов
В центре внимания – люди. Каким запомнится в ВКО Даниал Ахметов
Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в четырех городах
Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в четырех городах
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления