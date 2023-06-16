В ЗКО по вине пьяного водителя погиб семилетний ребенок

В Западно-Казахстанской области нетрезвый 40-летний водитель совершил ДТП, в результате которого погибла семилетняя девочка, сообщает Zakon.kz.

На 75 км автодороги Жымпиты – Каратобе 40-летний водитель, управляя в нетрезвом виде автомобилем "Лада-2114", не справился с управлением и на скорости допустил опрокидывание, сообщили в ДП Западно-Казахстанской области.

"В результате ДТП пассажир 2016 года рождения доставлен в больницу Сырымского района, ребенок скончался, не приходя в сознание. Водитель после осмотра отпущен домой", – сообщил заместитель начальника УАП ДП ЗКО майор полиции Олжас Ибрайымов.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Северо-Казахстанской области погибли пять человек.