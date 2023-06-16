Четырехлетний ребенок попал под колеса в Жетысуской области
Фото: Telegram/POLISIA.KZ
В селе Мукры Коксуского района на ребенка наехал автомобиль, сообщает Zakon.kz.
Оказавшийся на проезжей части малыш попал под колеса LADA Granta, передает telegram-канал POLISIA.KZ.
Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу. Сейчас он находится под наблюдением медиков в реанимации районной больницы.
Ранее стало известно, что в развивающем центре в Алматы ребенка насмерть придавило шкафом.
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