Четырехлетний ребенок попал под колеса в Жетысуской области

В селе Мукры Коксуского района на ребенка наехал автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Оказавшийся на проезжей части малыш попал под колеса LADA Granta, передает telegram-канал POLISIA.KZ.

Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу. Сейчас он находится под наблюдением медиков в реанимации районной больницы.

Ранее стало известно, что в развивающем центре в Алматы ребенка насмерть придавило шкафом.