Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Тренер рассказал почему Головкин отказался от титулов

Тренер рассказал почему Головкин отказался от титулов Фото: Instagram/gggboxing
Заслуженный тренер Казахстана по боксу Сагатбек Мусаханов поделился мнением почему Геннадий Головкин отказался от титулов чемпиона мира, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Сагатбек Мусаханов считает, что пояса, которые за свою карьеру получил GGG, не должны простаивать. Подросло новое поколение, которое достойно таких наград, говорит тренер, как сообщает Sports.kz.

"Эти пояса для него, наверное, уже ничего не значат. Ему нужны денежные бои, если будут хорошие предложения, я думаю, он выступит. Ему незачем держать эти пояса долгое время, чтобы они простаивали. Сейчас появится возможность у молодых боксеров побороться за них, уже есть претенденты". Сагатбек Мусаханов

Он отмечает, что Геннадия Головкина уже ждет Зал славы и прославленный боксер Казахстана "уже все всем доказал".

14 июня Международная боксерская организация объявила, что Геннадий Головкин официально отказался от титула чемпиона мира в среднем весе. Ранее GGG оставил чемпионские пояса WBA Super и IBF.

Читайте также

Казахстан всухую обыграл сборную Сан-Марино

Недовесов вышел в финал АТР 250, Данилина – в полуфинал WTA 250

26-летний велогонщик скончался после аварии на "Туре Швейцарии"

Мария Мельникова
Головкин Геннадий
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подгузник у детей
В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках
В центре внимания – люди. Каким запомнится в ВКО Даниал Ахметов
В центре внимания – люди. Каким запомнится в ВКО Даниал Ахметов
Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в четырех городах
Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в четырех городах
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления