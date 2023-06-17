Тренер рассказал почему Головкин отказался от титулов

Заслуженный тренер Казахстана по боксу Сагатбек Мусаханов поделился мнением почему Геннадий Головкин отказался от титулов чемпиона мира, сообщает Zakon.kz.

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Сагатбек Мусаханов считает, что пояса, которые за свою карьеру получил GGG, не должны простаивать. Подросло новое поколение, которое достойно таких наград, говорит тренер, как сообщает Sports.kz.

"Эти пояса для него, наверное, уже ничего не значат. Ему нужны денежные бои, если будут хорошие предложения, я думаю, он выступит. Ему незачем держать эти пояса долгое время, чтобы они простаивали. Сейчас появится возможность у молодых боксеров побороться за них, уже есть претенденты". Сагатбек Мусаханов

Он отмечает, что Геннадия Головкина уже ждет Зал славы и прославленный боксер Казахстана "уже все всем доказал".

14 июня Международная боксерская организация объявила, что Геннадий Головкин официально отказался от титула чемпиона мира в среднем весе. Ранее GGG оставил чемпионские пояса WBA Super и IBF.