Магомед Адиев рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев опубликовал фотографию с бывшим чемпионом мира по боксу в среднем весе из Казахстана Геннадием Головкиным и поделился впечатлениями о знакомстве, сообщает Zakon.kz.

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"С Геннадием Головкиным, великим человеком и очень простым в общении. Обменялись мнениями и поговорили о спорте. Был рад такой встрече. Геннадий рассказал, что всем сердцем болеет за сборную Казахстана и всегда следит за нашими результатами. А результаты действительно впечатляющие, искренне заявил он. Для меня это очень приятные слова от такого мастера в спорте", – написал Адиев в Instagram.









10 сентября 2023 года прошли матчи шестого тура отборочного раунда Чемпионата Европы 2024 года по футболу в подгруппе H. В Астане казахстанская сборная принимала команду Северной Ирландии и одержала победу со счетом 1:0 и вернулась на второе место в своей подгруппе. Касым-Жомарт Токаев лично поздравил национальную сборную с победой.

Отметим, что встреча Головкина и Адиева состоялась после матча.

