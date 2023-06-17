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Улицу Досмухамедова временно перекроют в Алматы

Дорога Фото: pixabay
18 июня в Алматы временно ограничат движение по участку улицы Досмухамедова. Неудобства обусловлены проведением строительных работ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Управлении городской мобильности Алматы, в связи с производством строительно-монтажных работ по улице Айтеке би от улицы Байтурсынова до улицы Досмухамедова, 18 июня с 10:00 до 18:00 будет временно ограничено движение автотранспорта по улице Досмухамедова от гостиницы Ramada до жилого дома № 123/1.

Движение автотранспорта будет обеспечено по улицам Казыбек би, Шарипова и Гоголя. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.

Строительство проводится в рамках запланированных работ на 2023 год.

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