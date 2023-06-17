Токаев: Нам следует определить единый ряд выдающихся фигур в истории нашего народа
Фото: akorda.kz
На втором заседании Национального курултая президент сказал он необходимости определить единый ряд выдающихся фигур в истории народа страны. Они, по его словам, станут одним из ключевых "маркеров" нашей общенациональной идентичности внутри страны и за рубежом, сообщает Zakon.kz.
Также Касым-Жомарт Токаев высказался об идеологии страны:
"Важнейшим идеологическим инструментом, имеющим огромное значение для укрепления исторического самосознания, также является ономастика. Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям".
Президент также высказался и об ономастике.
"В целом, в сфере ономастики требуется навести порядок. Работа в этом направлении должна вестись комплексно, последовательно и централизованно. Ономастика – это не дело потомков и родственников наших предков или известных личностей, это прерогатива государства. Все ономастические процедуры нужно четко регламентировать с учетом не только региональных особенностей, но и общенациональных приоритетов"
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