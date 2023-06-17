Подавшие заявку до 1 июля смогут поставить авто на учет после завершения срока легализации

Процесс легализации иностранных автомобилей подходит к завершению. Как рассказали в полиции, легализовано более 161 тыс. автомобилей, еще свыше 13 тыс. ожидают регистрации, сообщает Zakon.kz.

Вместе с тем на казахстанский учет поставлено около 7 тыс. автомобилей-конструкторов, легализация которых стартовала 22 мая текущего года.

"Как известно, до завершения легализации остается две недели, и сейчас многие граждане высказывают опасения о том, что они могут не успеть легализовать свои автомобили. В этой связи хотел бы проинформировать, что всем гражданам Казахстана, подавшим заявки до 1 июля текущего года, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока", – сообщил председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.

Касательно автомобилей, которые не были сняты с учета по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза и по этой причине не были легализованы, владельцам будет предоставлено право поставить их на временный учет в Республике Казахстан сроком на 5 лет.

Султанбаев напомнил, что продления срока легализации не будет.