Информацию о похищенных 677 миллионах для ремонта Балхашской ТЭЦ опровергли в компании

Фото: Казахмыс Холдинг

Информация, распространенная в социальных сетях, о похищенных 677 миллионах тенге, якобы предназначенных для ремонтной кампании Балхашской ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи), не соответствует действительности.​

В компании информацию опровергли.

"Взаимоотношения между ТОО "Балхашжылу" и Балхашской ТЭЦ строятся на договорных отношениях в части покупки тепловой энергии. Вместе с тем ТОО "Балхашжылу" имеет задолженность перед Балхашской ТЭЦ - более 1.8 млрд тенге. Вся ремонтная кампания Балхашской ТЭЦ финансируется на средства, заложенные в тарифных сметах, а также на средства акционера - ТОО "Kazakhmys Holding" (Казахмыс Холдинг). Таким образом, похищенные 677 миллионов тенге не имеют отношения к ремонтной программе БТЭЦ, а опубликованные факты не находит своего подтверждения в действительности". ТОО "Kazakhmys Holding" (Казахмыс Холдинг) В компании попросили в дальнейшем воздерживаться от публикации непроверенной информации. "Просим уполномоченные органы в дальнейшем воздерживаться от публикации непроверенной информации". ТОО "Kazakhmys Holding" (Казахмыс Холдинг) Читайте также Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном

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