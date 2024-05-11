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В Уральске опровергли информацию об отставке акима города

Акимат Уральска опроверг информацию об отставке Миржана Сатканова, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 13:58 Фото: пресс-служба акимата Уральска
Распространенная в Сети информация об отставке Миржана Сатканова не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz

Как сообщил пресс-секретарь акима Уральска Данияр Оспан, информация о том, что аким города Миржан Сатканов подал в отставку по собственному желанию, является не соответствующей действительности и недостоверной.

Миржан Сатканов на посту акима находится более двух лет. Ранее был акимом Бурлинского района Западно-Казахстанской области.

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