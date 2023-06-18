"Для меня праздник, когда пациенты выздоравливают": врачи из Шымкента рассказали о своей работе

Ежегодно в 3-е воскресенье июня в Казахстане свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. Во все времена профессия врача считалась благородной. Медики продлевают и спасают человеческие жизни, проводят сложные манипуляции в организме человека.

Корреспондент Zakon.kz поговорил с ведущими врачами Шымкента.

"Я рад, что выбрал профессию врача" – хирург-трансплантолог



Хирург-трансплантолог Рахымжан Умбетжанов пересадкой органов от донора занимается больше 10 лет. По словам врача, его профессия сложная: требует как теоретических знаний, так и практического опыта. Быть врачом – не просто профессия, а призвание, говорит он. За годы своей работы он успел прооперировать сотни людей и спасти им жизнь.

Фото: из личного архива героев

"Операция по трансплантации органов для нас когда-то была мифом. Но медицина развивалась, и сейчас их делают спокойно в Казахстане и Шымкенте в том числе. Мы уже провели более 200 трансплантаций почки, также 30 трансплантаций печени. К сожалению, посмертное донорство у нас не развито, но развита родственная трансплантация", – говорит Рахымжан Умбетжанов.

Свой профессиональный праздник врач отмечает традиционно в больнице. Спасает жизнь людям он в городской больнице №1 Шымкента.

Фото: из личного архива героев

"Этот праздник олицетворяет уважение к врачам и всему медицинскому персоналу. Мы в этот день все друг друга поздравляем на работе. В свой профессиональный праздник мы чувствуем себя особенно", – рассказывает он.

Рабочий день хирурга-трансплантолога начинается с осмотра пациентов в 7:30 утра. Осмотрев всех, врач смотрит результаты анализов. После этого, по словам Рахымжана Умбетжанова, они проводят консилиум и решают дальнейшую тактику лечения.

"В состав консилиума входят разные врачи: анастезиологи, хирурги, терапевты, трансплантологи. Мы все совместно с врачами делаем выбор и решаем, как в дальнейшем будем лечить пациентов. После делаются операции. В нашем отделении проводят разные операции. Удаляем, например, доброкачественные опухоли или малоинвазивные вмешательства. Мы как-то установили рекорд: операции по трансплантации делаются от 13 до 18 часов, но мы за за 5 часов 48 минут пересадили пациенту печень. С 2019 года пациент живет с новой печенью, работает, у него родился сын. После такой операции мы не только подарили жизнь, но еще и дали ему шанс стать отцом. Я рад, что выбрал профессию врача, это очень благородная специальность", – делится врач.

Родился Рахымжан Умбетжанов в большой семье, у него шесть родных братьев и сестер. Мама Рахымжан мечтала, чтобы ее дети стали врачами. Ее мечта сбылась – Рахымжан и его старший брат трудятся в медицинской сфере. Помимо этого, супруга Рахымжана работает преподавателем в Медицинской академии. Вместе они воспитывают двух детей.

"Для меня каждый рабочий день – праздник" – невролог-реабилитолог

Наша вторая героиня Мейиргуль Асылбек – невролог-реабилитолог. На первый взгляд хрупкая женщина занимается восстановлением пациентов после инсульта, травм спинного и головного мозга, а также ставит на ноги парализованных пациентов. О своей работе врач рассказывает с теплотой. Она признается, что не променяла бы свою профессию ни на что.

Фото: из личного архива героев

"Когда к нам поступают пациенты, мы не можем сразу сказать, встанут они на ноги или нет. Потому что у каждого человека организм индивидуальный, реабилитация будет зависеть также от его сопутствующих заболеваний, возраста, пола, диагноза и общего состояния. Когда ко мне поступали сложные пациенты, я точно не знала, что 100 процентов они встанут на ноги. Был случай с одним молодым парнем. Он получил ножевое ранение и у него была спинномозговая травма. У него не двигались руки и ноги. За два года мы восстановили его здоровье. Пришел ко мне на реабилитацию, мы занимались", – рассказала Мейиргуль Асылбек.

Для нее каждый рабочий день – праздник. Больше всего доктор радуется, если ее пациенты полностью восстанавливаются после тяжелых травм.

День медицинского работника в Казахстане Мейиргуль отмечает всегда в окружении коллег. Врач рассказывает, что хороших результатов у своих пациентов в одиночку она бы не добилась.

Фото: из личного архива героев

"Лично я так сильно праздникам не радуюсь. Если мои пациенты выздоравливают – это для меня праздник. Но поздравляю коллег с праздником! Ведь одна я работать не могу, у меня команда. Я обязательно нуждаюсь, например, в консультации торакального хирурга или травматолога. То есть мы работаем в команде, сообща", – рассказывает врач.

В нерабочее время Мейиргуль повышает свою квалификацию и читает книги. Помимо этого она активно изучает английский язык.

Фото: из личного архива героев

"Хочу поднять уровень английского, потому что я недавно выиграла грант в Южную Корею. Буду там повышать квалификацию. Чтобы я могла понимать своих зарубежных коллег, мне нужно хорошо знать язык. У меня также дома дети, я мама, занимаюсь домашними делами. Дети, правда не захотели стать врачами, потому что они редко видят меня дома", – говорит Мейиргуль.

Фото: из личного архива героев

Мейиргуль Асылбек также любит заниматься фитнесом и поддерживать здоровый образ жизни. А молодым специалистам невролог-реабилитолог советует акцентировать свое внимание на обучении и на оттачивании навыков на практике. Мейиргуль также рекомендует больше читать научную литературу, стараться перенять международный опыт и владеть английским языком.