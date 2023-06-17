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В Мангистау в ДТП погибли 10 человек

авто Фото: Zakon.kz
В Мангистау в ДТП погибли 10 человек. Среди них пятеро детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет mangystaumedia.kz, глава ДП по Мангистауской области обратился к жителям области.

"Уважаемые мангистаусцы, гости нашей области! 16 июня около 22:00 на трассе Жанаозен-Кендерли произошло крупное ДТП. В результате инцидента погибли 10 человек. Пятеро из них – несовершеннолетние. Выражая соболезнования родным и близким погибших, хочу предупредить, что основная причина ДТП – выезд автомобиля на встречный маршрут. Кроме того, с начала года на дороге произошло три ДТП с участием животных, два человека погибли и два получили ранения. В связи с этим прошу соблюдать правила дорожного движения и ответственно относиться к своей жизни и жизни своих детей", – сказал руководитель Управления дорожной полиции области.

С начала года в области зарегистрировано 164 аварии, 32 человека погибли и 185 получили телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что в страшном ДТП в Северо-Казахстанской области погибли пять человек.

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