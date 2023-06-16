В страшном ДТП в Северо-Казахстанской области погибли пять человек

В Северо-Казахстанской области 16 июня 2023 года на трассе столкнулись Lexus и "ВАЗ-2104". В результате страшной аварии погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.

По данным областного департамента полиции, ДТП произошло в 7:55 на 53 км автодороги Кокшетау – Омск вблизи с. Аймак Тайыншинского района СКО.

Фото: polisia.kz

Фото: polisia.kz

"Предварительно установлено, что автомашина Lexus ехала из Кокшетау и выехала на встречную полосу движения. В результате ДТП пять человек скончались на месте происшествия, в том числе водители обеих автомашин. Еще двое пострадавших доставлены в больницу Кокшетау. У водителей произведен забор крови для проведения медицинского освидетельствования", – говорится в сообщении.

Фото: polisia.kz

Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 4 ст. 345 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") УК РК.

Назначены необходимые экспертизы.



15 июня 2023 года в Алматы произошла жуткая авария с участием четырех машин. Они столкнулись на Северном кольце, недалеко от барахолки.