В страшном ДТП в Северо-Казахстанской области погибли пять человек
Фото: polisia.kz
В Северо-Казахстанской области 16 июня 2023 года на трассе столкнулись Lexus и "ВАЗ-2104". В результате страшной аварии погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.
По данным областного департамента полиции, ДТП произошло в 7:55 на 53 км автодороги Кокшетау – Омск вблизи с. Аймак Тайыншинского района СКО.
Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz
"Предварительно установлено, что автомашина Lexus ехала из Кокшетау и выехала на встречную полосу движения. В результате ДТП пять человек скончались на месте происшествия, в том числе водители обеих автомашин. Еще двое пострадавших доставлены в больницу Кокшетау. У водителей произведен забор крови для проведения медицинского освидетельствования", – говорится в сообщении.
Фото: polisia.kz
Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 4 ст. 345 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") УК РК.
Назначены необходимые экспертизы.
15 июня 2023 года в Алматы произошла жуткая авария с участием четырех машин. Они столкнулись на Северном кольце, недалеко от барахолки.
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