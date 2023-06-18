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В страшном ДТП в Мангистау погибли две семьи, среди них – пятеро детей

В страшном ДТП в Мангистау погибли две семьи, в том числе пятеро детей Фото: Zakon.kz
Десять человек погибли на трассе Жанаозен – Кендерли в результате ДТП. После трагедии начальник ДП Мангистауской области обратился к жителям региона, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 16 июня, около 20:00 на трассе Жанаозен – Кендирли. Столкнулись автомобили Toyota Camry и Renault Duster. Погибли две семьи – десять человек. Из них пятеро детей.

Аварию прокомментировал глава Департамента полиции Мангистау Аян Дуйсембаев, отметив, что внутри автомобиля Toyota находились 8 человек.

"Если бы были соблюдены правила, а водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а также использовались детские посадочные кресла, то в автомобиль могли попасть только 4 человека. А в случае ДТП эти устройства могли спасти жизнь и здоровье. Водитель автомобиля Duster месяц назад был предупрежден и оштрафован за то, что не пристегнул ремень безопасности", – отметил Аян Дуйсембаев.

Генерал добавил, что самая частая причина ДТП – выезд транспортного средства на встречный маршрут.

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Константин Вноровский
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