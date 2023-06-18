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Захват отделения банка: официальный комментарий Kaspi

военные, Астана, возле отделения Kaspi Фото: Ербол Казистаев
18 июня отделение банка Kaspi захватил вооруженный мужчина. В пресс-службе банка дали официальный комментарий, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы, в настоящий момент в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

Представители органов правопорядка ведут переговоры с мужчиной, который угрожает сотрудникам.

Все силы полиции и банка направлены на то, чтобы никто не пострадал.

"Просим ответственно отнестись к распространению любой информации и не препятствовать работе правоохранительных органов. Любая недостоверная информация может привести к обострению ситуации".

Из здания банка в Астане по улице Достык поступило сообщение о том, что мужчина вместе с посетителями запер дверь изнутри.

Неофициальная информация и другие подробности по ссылке.

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